Чуря: политический кризис в Молдове создают извне

Политолог Корнелиу Чуря в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил на вопрос, готова ли достаточно разрозненная парламентская оппозиция к тому, чтобы сплотиться и образовать парламентское большинство.

Утро на Sputnik’e Чуря: кризис власти в Молдове создают извне

Оппозиция слишком разнородна для того, чтобы действовать вместе, и очевидно пока не готова к тому, чтобы взять на себя такую ответственность, как управление страной. Ответственными за нынешний кризис власти является не столько оппозиция как таковая, сколько стоящие за ее спиной олигархи, считает политолог Корнелиу Чуря. По его словам, олигархи, находящиеся сейчас за пределами Молдовы, прекрасно понимают, что объединиться с правыми для них, если не смерти подобно, то, в любом случае, это непривлекательная перспектива. Ведь правые всегда настаивали на исключении из политической жизни олигархов.

"Поэтому, как мне кажется, этот кризис спровоцирован не для того, чтобы создать новое парламентское большинство и новое правительство, а чтобы заставить социалистов пойти на определенные уступки", - заявил Чуря.

Как отметил политолог, речь идет о таких ключевых вопросах, как возвращение аэропорта государству и расследование "кражи миллиарда". Олигархи, покинувшие страну, намеренно провоцируют дестабилизацию, пытаясь таким образом повлиять на власть, заставив ее уступить, считает эксперт. По мнению политолога, их истинная цель — именно в том, чтобы добиться уступок для себя, а не в том, чтобы сформировать новое парламентское большинство.

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