Чуря: политический кризис в Молдове создают извне

Оппозиция слишком разнородна для того, чтобы действовать вместе, и очевидно пока не готова к тому, чтобы взять на себя такую ответственность, как управление страной. Ответственными за нынешний кризис власти является не столько оппозиция как таковая, сколько стоящие за ее спиной олигархи, считает политолог Корнелиу Чуря. По его словам, олигархи, находящиеся сейчас за пределами Молдовы, прекрасно понимают, что объединиться с правыми для них, если не смерти подобно, то, в любом случае, это непривлекательная перспектива. Ведь правые всегда настаивали на исключении из политической жизни олигархов.
"Поэтому, как мне кажется, этот кризис спровоцирован не для того, чтобы создать новое парламентское большинство и новое правительство, а чтобы заставить социалистов пойти на определенные уступки", - заявил Чуря.
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