Шеларь: ждет ли жителей Молдовы участь оказаться за чертой бедности

По прогнозам Всемирного банка, до 60 миллионов человек по всему миру могут оказаться в положении крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Затронет ли это Молдову, и в какой мере, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала экономист Галина Шеларь.

Утро на Sputnik’e Шеларь: ждет ли жителей Молдовы участь оказаться за чертой бедности

Крайней бедностью считается, если человек живет на сумму ниже 1,5 доллара в день, сообщила экономист Галина Шеларь. И если брать эту оценку за критерий бедности, то Молдову подобная участь не ждет в силу различных обстоятельств. Первое — высокая доля населения, занятого в сельском хозяйстве. Этот фактор, хотя и считается в современном мире показателем экономической отсталости государства, в случае с Молдовой играет, скорее, положительную роль.

"В силу нашей ментальности до крайней бедности дело не дойдет. Высокая доля сельского населения нас сможет выручить, благодаря ей у нас нет и не будет продовольственной бедности. Высокая доля сельского населения подразумевает, что у горожан есть близкие в селе, которые могут помочь продуктами", - отметила Шеларь.

По словам экономиста, тут положительным образом скажется и еще одна наша особенность — сохранившаяся патриархальная семейная модель с достаточно крепкими внутрисемейными связями. В то же время, это не не значит, что мировой экономический кризис не будет иметь влияния на Молдову. Проблем, безусловно, станет больше, и главной из них станет рост безработицы.

"Мы привыкли выбирать работу, исходя из того, престижна ли она, устраивает ли нас зарплата. Это время точно ушло — как у нас, так и в Европе. Пройдет еще немного времени, и люди начнут, независимо от образования и диплома, браться за любую работу, которая обеспечит доход", - подчеркнула Шеларь.

Что же традиционных сфер занятости наших трудовых мигрантов за рубежом, то и эти рабочие места тоже будут сокращаться, считает экономист. Эксперт подчеркнула, что голод Молдове не грозит, но легко точно не будет.

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