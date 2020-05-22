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Павел Мидриган
© Sputnik / Osmatesco

Мидриган: те, кто надеялся с помощью КС избавиться от Стояногло, ошиблись

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200522/30326502/midrigan-te-kto-nadeyalsya-s-pomoschyu-ks-izbavitsya-ot-stoyanoglo-oshiblis.html

Доцент кафедры права университета имени Константина Стере, адвокат Павел Мидриган в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал решение КС о назначении и.о. генпрокурора.

Утро на Sputnik’e
Мидриган: те, кто надеялся с помощью КС избавиться от Стояногло, ошиблись

В Конституционном суде частично удовлетворили запрос группы депутатов, которые просили рассмотреть законность назначения и.о. генерального прокурора Думитру Робу и внесения поправок в закон "О прокуратуре", которые касаются назначения генпрокурора и его заместителя.

Здание Конституционного суда Молдавии
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Запрос был подан еще в сентябре 2019-го несколькими депутатами Демократической партии. Это было сделано после того, как указом президента Игоря Додона, подписанным 31 июля 2019 года, на место генерального прокурора Эдуарда Харунжена был назначен исполняющий обязанности Думитру Робу. 

В то же время, решение Конституционного суда, как разъяснила председатель КС Домника Маноле, не может повлиять на мандат нынешнего Генерального прокурора Александра Стояногло.

Как полагает адвокат Павел Мидриган, это решение, по сути, укрепило позиции нынешнего генпрокурора Стояногло.

"Дело в том, что Стояногло четко по процедуре прошел. КС своим решением дал по носу тем, кто прошлым летом, пренебрегая всеми нормами, решил себе по-другому избрать кандидатуру генпрокурора. Придумали какую-то комиссию из общественности, еще что-то. Слава Богу, КС на это сказал нет", - подчеркнул Мидриган.

Как отметил эксперт, в законе четко указано, что только Высший совет прокуроров вправе проводить этот конкурс и предложить президенту кандидатуру на пост генпрокурора. Поэтому решение КС было, по сути, адресовано тем, кто летом хотел назначить генпрокурора в обход законных процедур.

"Решение правильное, оно ни в коем случае не относилось к Стояногло. Поэтому если кто-то рассчитывал с помощью КС избавиться от Стояногло, они глубоко ошиблись", - добавил Мидриган.

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