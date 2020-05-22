Алекса: некоторые маршруты микроавтобусов в Кишиневе придется отменить

Убытки владельцев маршруток за время вынужденного простоя пока не подсчитаны, но уже можно говорить о том, что ситуация не будет прежней, заявил в эфире студии Sputnik Молдова глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

Утро на Sputnik’e Алекса: некоторые маршруты микроавтобусов в Кишиневе придется отменить



В течение двух недель владельцы кишиневских маршруток будут наблюдать за тем, как восстанавливается пассажиропоток, затем оценят свои силы и придут к заключению — какие маршруты являются нерентабельными. Ближайшее время покажет, какими будут дальнейшие действия. Но уже точно ясно, что в этом году все усилия будут направлены на то, чтобы как-то удержаться на рынке. Как отметил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса, в этом году точно никто из владельцев столичных маршруток не сможет вкладываться в закупку нового транспорта, модернизацию.

"Все, что связано с инвестициями, в этом году нереально. Для некоторых маршрутов это будет означать закрытие. Есть большая вероятность, что некоторые маршруты исчезнут, в первую очередь, те, которые и так были не очень прибыльными", - сказал Алекса.

По словам эксперта, сейчас столичные перевозчики пытаются восстанавливать отрасль, однако ситуация такова, что все приходится выстраивать и осваивать заново.

"То, что было до 16 марта, уже история, сейчас все строится по-новому. В дальнейшем мы намерены требовать субсидирования от государства, такого же, как получает автобусный парк. Мы не будем изменять стоимость проезда, он так и останется на уровне трех леев. Мы считаем, что просто должно быть субсидирование государством нашей отрасли", - сообщил Алекса.

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