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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: угрожает ли политическая ситуация парламентскому большинству

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (172)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200525/30348876/manastyrly-ugrozhaet-li-politicheskaya-situatsiya-parlamentskomu-bolshinstvu.html

Насколько устойчиво нынешнее парламентское большинство с учетом того, что депутаты молдавского парламента ушли на самоизоляцию, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: угрожает ли политическая ситуация парламентскому большинству

Учитывая, что и парламентское большинство, и меньшинство отправились на карантин на две недели, то можно рассчитывать, что как минимум в течение этого времени политическая обстановка будет стабильной, и вряд ли стоит ждать каких-то кардинальных перемен в этот период. Маловероятно, что произойдет что-то сверхъестественное, что заставило бы экстренно собраться весь парламент, сесть за стол переговоров и отправить в отставку действующее правительство, считает политолог Сергей Манастырлы.

"Нельзя также не отметить тот факт, что обозначились линии противоречия не только между антиправительственными силами Канду, Шора и ACUM, но и внутри блока ACUM. Между партиями PAS и DA углубились те противоречия, которые уже имелись. Я бы не назвал ситуацию чрезвычайно опасной для правящего большинства", - заявил Манастырлы.

По словам политолога, конечно, у нынешнего большинства не высокое численное преимущество. Но, тем не менее, преимущество им удается удерживать, а в связи с карантином нас и вовсе может ждать политическое затишье на пару недель.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (172)

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