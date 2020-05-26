Шеларь: как залатать "дыру" в бюджете Молдовы

Утро на Sputnik’e Шеларь: как залатать "дыру" в бюджете Молдовы

Ведущее место в формировании доходов бюджета Молдовы занимает таможня. И хотя очевидно, что в этом году она продолжит сохранять свое лидерство, однако с точки зрения объемов этого будет недостаточно, поскольку импорт в Молдове потребительский, а так как доходы населения уменьшаются, снижаться будет потребление и, соответственно, импорт. Как отметила экономист Галина Шеларь, в этом случае можно было бы прибегнуть к внешним заимствованиям, но тут есть свои "подводные камни".

"Инвестиционная привлекательность у нас низкая. Поэтому наше отношение к предложенному и уже утвержденному российскому кредиту может повлиять и на отношение к нам других инвесторов и потенциальных доноров. Как оказалось, в Молдове недостаточно, чтобы кредитное соглашение было одобрено правительством и ратифицировано парламентом. Хотя в любой другой точке земного шара для кредитного соглашения этого вполне достаточно", - заявила эксперт.

По словам Шеларь, история с российским кредитом очень испортила имидж Молдовы на международной арене. Поэтому сейчас с поиском дополнительных средств на внешнем рынке будут большие проблемы, и пока неизвестно, каким образом их возможно решить.

Последний источник, к которому мы можем прибегнуть — это внутренние заимствования, подчеркнула экономист. Это выпуск облигаций, и тут можно вспомнить послевоенный советский опыт, когда такие облигации были выпущены. В принципе, такие варианты внутреннего заимствования есть, но вопрос в том, можно ли будет договориться об этом с нашими банками. С одной стороны, у наших банков высокий уровень ликвидности, с другой — сложность заключается в том, что действующие в Молдове банки являются не молдавскими, а иностранными, заключила Шеларь.

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