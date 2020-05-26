Экскурсовод: пандемия коронавируса подсказала новые туристические маршруты

О том, как изменился "внутренний туризм" в период пандемии коронавируса, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова кишиневский гид-экскурсовод Федор Евстигнеев.

Утро на Sputnik’e Экскурсовод: пандемия коронавируса подсказала новые туристические маршруты

Из-за коронавируса и его последствий многие туристические агентства и предприятия, работающие в этой сфере, терпят убытки. Режим самоизоляции сказался и на внутреннем туризме, это подтвердил в эфире радиостудии Sputnik Молдова профессиональный гид из Кишинева Федор Евстигнеев. Тем не менее, многие трудности, с которыми приходится сталкиваться специалистам, задействованным в сфере экскурсий, преодолеваются благодаря смекалке.

Евстигнеев отметил, что период затишья, когда население страны вынуждено было отсиживаться по домам и никуда не ехало, оказался самым продуктивным для саморазвития.

"Гиды не стали упускать возможности читать новую литературу об истории города, узнавали новые факты. Самоизоляция явилась в некотором роде даже стартом для реализации каких-то идей", - признался собеседник.

Кроме того, полученная информация подстегнула составить любопытные программы для путешественников. А если они не могут физически посетить с гидом интересные и легендарные места, то на помощь приходит виртуальная действительность.

"Мы ходим, смотрим. Это не просто показ каких-то картинок. Это виртуальное путешествие. Мы из одной точки перемещаемся в другую, с моими рассказами, изложенными фактами. Таким образом, я не теряю форму, что немаловажно – я могу из того объема информации, которым я обладаю, донести до туристов самое интересное, изложив все яркие факты", - сказал Евстигнеев.

Гид также отметил, что многие экскурсоводы в одиночку путешествовали по Молдове, приобретали новые знания, которые помогли сформировать новые маршруты как по Кишиневу, так и по всей республике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova