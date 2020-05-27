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Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: досрочные выборы в парламент — это чаще всего "страшилка"

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200527/30374601/colatschi-dosrochnye-vybory-v-parlament--eto-chasche-vsego-strashilka.html

Доцент кафедры политических наук Государственного университета Молдовы Анжела Колацки поделилась в эфире студии Sputnik Молдова своим прогнозом о том, насколько вероятны в ближайшее время в Молдове досрочные парламентские выборы.

Утро на Sputnik’e
Колацки: досрочные выборы в парламент — это чаще всего "страшилка"

Как правило, досрочные парламентские выборы — это возможность разрубить гордиев узел, то есть, все обнулить и начать сначала в ситуации, которая видится неразрешимой. И в этом отношении показательна ситуация в Израиле: там на протяжении полутора лет происходят уже четвертые парламентские выборы, поскольку никак не удается выяснить вопрос с парламентским большинством и формированием правительства. Но сравнивать Молдову и Израиль не совсем корректно, заметила политолог Анжела Колацки.

"У нас досрочные выборы — это чаще всего "страшилка", к которой прибегают как власть, так и оппозиция. Если взглянуть на ситуацию в настоящий момент, то 23 июня истекает срок возможности роспуска парламента, а до 23 июня не успеют провести все процедуры по Конституции, которые дадут такую возможность", - считает Колацки.

Урна для голосования
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По ее словам, в такой ситуации распустить парламент уже невозможно будет, даже если премьер подаст в отставку. Кроме того, если даже дело дойдет до вотума недоверия правительству, новое правительство сформировать будет невозможно, и тогда у власти все равно останется нынешнее. Оно на самом деле будет всем удобно в том плане, что любые огрехи в таком случае можно списывать на правительство, как и на пандемию: ну что вы хотите, такова ситуация в стране.

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