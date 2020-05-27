Колацки: досрочные выборы в парламент — это чаще всего "страшилка"

Как правило, досрочные парламентские выборы — это возможность разрубить гордиев узел, то есть, все обнулить и начать сначала в ситуации, которая видится неразрешимой. И в этом отношении показательна ситуация в Израиле: там на протяжении полутора лет происходят уже четвертые парламентские выборы, поскольку никак не удается выяснить вопрос с парламентским большинством и формированием правительства. Но сравнивать Молдову и Израиль не совсем корректно, заметила политолог Анжела Колацки.
"У нас досрочные выборы — это чаще всего "страшилка", к которой прибегают как власть, так и оппозиция. Если взглянуть на ситуацию в настоящий момент, то 23 июня истекает срок возможности роспуска парламента, а до 23 июня не успеют провести все процедуры по Конституции, которые дадут такую возможность", - считает Колацки.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>