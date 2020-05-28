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© Sputnik / Victor Iovv

Токарчук об открытии точек общественного питания: определенный риск есть

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1211)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200528/30391281/tokarciuc-ob-otkrytii-tochek-obschestvennogo-pitaniya-opredelennyy-risk-est.html

Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук ответила на вопрос, есть ли риск обострения ситуации с COVID-19 в случае открытия кафе, ресторанов, баров и столовых.

Утро на Sputnik’e
Токарчук об открытии точек общественного питания: определенный риск есть

Деятельность заведений общественного питания в Молдове будет возобновлена с 15 июня. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику. Решение было принято после консультаций со специалистами-эпидемиологами.

Девушки сидят за столиком в уличном кафе.
© Sputnik / Alexey Malgavko
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Как стало известно, Комиссия по ЧС в здравоохранении обязала владельцев предприятий общественного питания соблюдать повышенные меры безопасности и обеспечить персонал средствами защиты. Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук рассказала, есть ли риск, что открытие этих заведений спровоцирует новый всплеск инфицирования COVID-19.

"Риск есть, но мое мнение таково, что его можно перевести в категорию контролируемых рисков. Для этого необходимо введение определенных мер: соблюдать расстояние между столиками, санитарные требования ко всем входящим. Я бы давала эпидемиологические анкеты всем приходящим в такие заведения, чтобы, в случае чего, этих людей можно было бы найти", - заявила Токарчук.

По мнению эксперта, введение специфических инструментов контроля помогло бы снизить вероятность заражения и способствовало бы тому, что риск возможно было бы перевести в категорию контролируемых.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1211)

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