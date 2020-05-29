Кантаржи: чем ситуация с COVID-19 в Молдове отличается от других стран

Утро на Sputnik’e Кантаржи: чем Молдова отличается от Румынии в ситуации с COVID-19

Чрезвычайное положение в Молдове отменено, хотя ряд специальных мер, конечно же, еще действует – люди продолжают носить маски и пытаются вернуться к привычному образу жизни. Если исходить из статистики инфицирования COVID-19 в Молдове, то заметно, что динамика ежедневного фиксирования новых случаев COVID-19 остается достаточно стабильной. Дело в том, что каждая эпидемия развивается по определенной схеме. Сначала фиксируется рост числа инфицированных, затем следует стадия плато и наконец — спад. Возможно ли, что Молдова достигла так называемого плато в развитии эпидемии, а значит, спад уже близок, рассказал социолог Василий Кантаржи.

"Недели две назад я был почти уверен, что мы вышли на плато. Но затем число инфицированных снова начало расти. Скорее всего, это было связано с увеличением количества тестов. На данном этапе у нас снова фиксируется стабилизация. Скорее всего, мы находимся на плато, но, по сравнению с другими странами, у нас стадия плато будет длиться дольше, прежде чем наступит спад", - заявил Кантаржи.

Что же касается сравнения ситуации в Молдове с другими странами, то, как отметил эксперт, не всегда корректно проводить такие параллели. В каждой стране ситуация уникальна - как по количеству инфицированных, так и по мерам противодействия эпидемии, и по возможностям. Но если все же сравнивать Молдову с соседями, то достаточно долгое время мы шли по очень схожей траектории с Румынией, однако недавно ситуация изменилась. Как отметил Кантаржи, Румыния движется по классической траектории, с коротким плато, после которого кривая выявления новых случаев инфицирования стремится вниз. В Молдове, к сожалению, пока рано говорить о том, что кривая пошла вниз, заключил социолог.

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