Линте: производство молока в Молдове может серьезно сократиться

Крайне негативно на отечественном молочном секторе сказался кризис, вызванный пандемией, но еще больше - засуха, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте.

Утро на Sputnik’e Линте: производство молока в Молдове может серьезно сократиться

По причине засухи, продолжавшейся два первых месяца весны, крестьяне не могли обеспечить достаточное количество корма для коров, и производители молочных продуктов опасаются, что из-за этого многие крестьяне сдадут свой скот на бойни. Преимущественное количество молочного скота в Молдове сконцентрировано в частных хозяйствах, остальные на фермах, и там ситуация немного получше, рассказала эксперт Каролина Линте.

"Что же касается населения, то мы очень сильно переживаем, чтобы животных не сдавали на убой и чтобы не сократилось количество производимого в Молдове молока. Потому что иначе не будет сырья для производства молочных продуктов. Молдова и так не обеспечивает себя полностью сырьем. Мы закупаем 5 тысяч тонн в Евросоюзе, это наша квота, мы можем импортировать беспошлинно это количество", - отметила Линте.

Как рассказала эксперт, в это количество входит пастеризованное молоко и сливки, которые используются для переработки. В этом году опасения производителей молочных продуктов вызывает и пандемия, точнее, спровоцированный ею кризис. Государство могло бы принять стратегию развития молочного сектора, подчеркнула Линте, но этот год сломал все планы. Ведь вместо того, чтобы импортировать 50% перерабатываемого в республике молока, мы могли бы создать условия для производства необходимого количества молока в самой Молдове.

"Наша отрасль работает 365 дней в году. Если фрукты, овощи, зерновые культуры дают урожай раз в год, то животноводство приносит прибыль круглогодично", - добавила Линте.

Однако, по ее словам, вложениям в сектор препятствует то, что инвестиции требуются действительно немалые, а сами вложения начинают окупаться лишь на пятый год, что в наших условиях не позволяет сектору развиваться.

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