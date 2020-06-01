Линте: производство молока в Молдове может серьезно сократиться

По причине засухи, продолжавшейся два первых месяца весны, крестьяне не могли обеспечить достаточное количество корма для коров, и производители молочных продуктов опасаются, что из-за этого многие крестьяне сдадут свой скот на бойни. Преимущественное количество молочного скота в Молдове сконцентрировано в частных хозяйствах, остальные на фермах, и там ситуация немного получше, рассказала эксперт Каролина Линте.
"Что же касается населения, то мы очень сильно переживаем, чтобы животных не сдавали на убой и чтобы не сократилось количество производимого в Молдове молока. Потому что иначе не будет сырья для производства молочных продуктов. Молдова и так не обеспечивает себя полностью сырьем. Мы закупаем 5 тысяч тонн в Евросоюзе, это наша квота, мы можем импортировать беспошлинно это количество", - отметила Линте.
"Наша отрасль работает 365 дней в году. Если фрукты, овощи, зерновые культуры дают урожай раз в год, то животноводство приносит прибыль круглогодично", - добавила Линте.
Однако, по ее словам, вложениям в сектор препятствует то, что инвестиции требуются действительно немалые, а сами вложения начинают окупаться лишь на пятый год, что в наших условиях не позволяет сектору развиваться.
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