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Ян Лисневский
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: молдавское общество не видит смысла в протестах

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200601/30432408/lisnevskiy-moldavskoe-obschestvo-ne-vidit-smysla-v-protestakh.html

Прошедший в центре Кишинева в воскресенье митинг комбатантов прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: молдавское общество не видит смысла в протестах

Новый митинг у здания парламента в центре Кишинева организовали в воскресенье, 31 мая, участники боевых действий на Днестре. Манифестанты требовали улучшения своего социального положения, а также отставки правительства и президента. С чем связан тот факт, что политическую активность проявляют в основном комбатанты, рассказал политолог Ян Лисневский.

"Комбатанты всегда являлись частью политических движений, выступая то за одну, то за другую партию. Сейчас они также выступают тараном определенных политических сил. Скорее всего, это попытка показать всем, что в стране не все благополучно", - отметил Лисневский.

Генеральный инспекторат полиции
© Sputnik / Miroslav Rotari
Полиция зарегистрировала ряд нарушений во время митинга комбатантов
Митинг 31 мая стал уже третьим выступлением комбатантов за прошедшую весну. И возникает ощущение, что кишиневцы вскоре начнут воспринимать эти митинги чуть ли не естественной частью пейзажа. Вполне возможно, что митинги комбатантов будут продолжаться и далее, однако интерес со стороны общества к ним будет невысок, полагает Лисневский.

"К сожалению, начиная с 2015 года наша политическая жизнь была перенасыщена разного рода митингами, которые заканчивались без каких-либо последствий. После этих митингов не было ни каких-либо переговоров, ни конкретных результатов. Никто из тех, кто протестовал в 2015-м, не мог похвастаться, что добился результатов для того электората, который представляет", - подчеркнул Лисневский.

Именно поэтому, считает политолог, интерес общества к протестам невысок и общество не видит смысла в каких-либо протестах.

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