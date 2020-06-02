11:59 02 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.53
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.65
Поиск
Олег Косых
© Sputnik / Rodion Proca

Косых: памятный день, отмечаемый 2 июня в Болгарии, связан и с Молдовой

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
153 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200602/30445954/cosih-pamyatnyy-den-otmechaemyy-segodnya-v-bulgaria-svyazan-i-s-moldova.html

Во вторник, 2 июня, болгары во всем мире отмечают День Ботева — дату, когда чтят память всех павших за национальное освобождение Болгарии от османского ига. Об этом дне подробно в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор фонда "Болгарский дух" Олег Косых.

Утро на Sputnik’e
Косых: памятный день, отмечаемый сегодня в Болгарии, связан и с Молдовой

Для каждого болгарина День Ботева, день всех павших за национальное и социальное освобождение Болгарии от османских поработителей — дата особо чтимая. Однако Христо Ботев, национальный герой Болгарии, имеет непосредственное отношение и к нашей стране. Как сообщил директор фонда "Болгарский дух" Олег Косых, Христо Ботев некоторое время прожил на территории Бессарабии, которая в то время была частью Российской Империи, работал учителем в нескольких бессарабских селах на протяжении ряда лет.

"Ботев посещал и Кишинев, где была достаточно большая болгарская община. И неспроста в Кишиневе есть улица Христо Ботева и памятник ему. В те годы набирало силу революционное народно-освободительное движение в Болгарии. И люди, которые боролись за освобождение Болгарии от турецкого ига, находили поддержку в Бессарабии", - отметил Косых.

Врач проводит тест на COVID-19.
© AFP 2020 / BELGA / BENOIT DOPPAGNE
В Молдову прибыла гуманитарная помощь из Болгарии и Катара
По словам собеседника, на территории Бессарабии участники освободительного движения издавали свою литературу, собирали средства на борьбу за освобождение Болгарии, здесь нашли прибежище очень многие представители болгарской интеллигенции.

"Много в Бессарабии было болгарских торговцев, земледельцев. У нас в Кишиневе, по улице Штефана чел Маре, 73, располагалось Армянское подворье. Вот там формировалось болгарское ополчение, которое в 1877 году вместе с российской армией отправилось на Балканы. Так что освобождение Болгарии, можно сказать, начиналось в Кишиневе", - заключил Косых.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Болгария открывает границы для граждан ряда стран
В Болгарии объявили, когда начнется туристический сезон


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться