Косых: памятный день, отмечаемый 2 июня в Болгарии, связан и с Молдовой

Во вторник, 2 июня, болгары во всем мире отмечают День Ботева — дату, когда чтят память всех павших за национальное освобождение Болгарии от османского ига. Об этом дне подробно в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор фонда "Болгарский дух" Олег Косых.

Утро на Sputnik’e Косых: памятный день, отмечаемый сегодня в Болгарии, связан и с Молдовой

Для каждого болгарина День Ботева, день всех павших за национальное и социальное освобождение Болгарии от османских поработителей — дата особо чтимая. Однако Христо Ботев, национальный герой Болгарии, имеет непосредственное отношение и к нашей стране. Как сообщил директор фонда "Болгарский дух" Олег Косых, Христо Ботев некоторое время прожил на территории Бессарабии, которая в то время была частью Российской Империи, работал учителем в нескольких бессарабских селах на протяжении ряда лет.

"Ботев посещал и Кишинев, где была достаточно большая болгарская община. И неспроста в Кишиневе есть улица Христо Ботева и памятник ему. В те годы набирало силу революционное народно-освободительное движение в Болгарии. И люди, которые боролись за освобождение Болгарии от турецкого ига, находили поддержку в Бессарабии", - отметил Косых.

По словам собеседника, на территории Бессарабии участники освободительного движения издавали свою литературу, собирали средства на борьбу за освобождение Болгарии, здесь нашли прибежище очень многие представители болгарской интеллигенции.

"Много в Бессарабии было болгарских торговцев, земледельцев. У нас в Кишиневе, по улице Штефана чел Маре, 73, располагалось Армянское подворье. Вот там формировалось болгарское ополчение, которое в 1877 году вместе с российской армией отправилось на Балканы. Так что освобождение Болгарии, можно сказать, начиналось в Кишиневе", - заключил Косых.

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