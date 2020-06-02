Головатюк: никто не мог даже представить, что нас ждет такой год

Винодельческая отрасль в Молдове переживает очередной кризис, отмечают эксперты Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul. Почему-то эта, самая прибыльная в молдавской экономике отрасль, наиболее часто получает весьма чувствительные "удары", постоянно испытывая взлеты и падения, отметил экономист Владимир Головатюк.
"К сожалению, в новейшей истории Молдовы были взлеты и падения, не всегда экономически обусловленные. Если сейчас будет так, как прогнозируют эксперты IDIS Viitorul, то падение прибыли виноделов в этом году будет иметь чисто экономическое обоснование — засуха, сокращение спроса", - заявил Головатюк.
"Ну кто еще помнит такую весну? Конечно, это все не может не сказаться. Но, со своей стороны, я знаю, что правительство делает очень многое, чтобы то, что будет произведено, дошло до зарубежного покупателя и наши производители получили свою прибыль. Мы в Молдове сталкивались с разного рода проблемами: и природно-климатическими, и политическими, такими, как эмбарго. Но сейчас речь идет о независящих от властей факторах", - подчеркнул Головатюк.
По словам главы парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, правительство сейчас делает все возможное, ведет переговоры с оптовиками, с торговыми сетями, готовыми принять молдавскую продукцию за рубежом.
"Мы ожидали, что этот год будет прорывным: инвестиционные проекты, экспортные поставки — мы рассчитывали, что все это пойдет просто на ура. Но случилось иначе", - заключил Головатюк.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>