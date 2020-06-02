Головатюк: никто не мог даже представить, что нас ждет такой год

Некоторые эксперты предрекают серьезные проблемы молдавским виноделам из-за пандемии. Насколько обоснованы эти опасения, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Утро на Sputnik’e Головатюк: никто не мог даже представить, что нас ждет такой год

Винодельческая отрасль в Молдове переживает очередной кризис, отмечают эксперты Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul. Почему-то эта, самая прибыльная в молдавской экономике отрасль, наиболее часто получает весьма чувствительные "удары", постоянно испытывая взлеты и падения, отметил экономист Владимир Головатюк.

"К сожалению, в новейшей истории Молдовы были взлеты и падения, не всегда экономически обусловленные. Если сейчас будет так, как прогнозируют эксперты IDIS Viitorul, то падение прибыли виноделов в этом году будет иметь чисто экономическое обоснование — засуха, сокращение спроса", - заявил Головатюк.

"Ну кто еще помнит такую весну? Конечно, это все не может не сказаться. Но, со своей стороны, я знаю, что правительство делает очень многое, чтобы то, что будет произведено, дошло до зарубежного покупателя и наши производители получили свою прибыль. Мы в Молдове сталкивались с разного рода проблемами: и природно-климатическими, и политическими, такими, как эмбарго. Но сейчас речь идет о независящих от властей факторах", - подчеркнул Головатюк.

Но природные катаклизмы, такие, как пандемии, неблагоприятные погодные условия — это факторы, на которые повлиять невозможно. И страдают в этой ситуации не только виноделы, но и очень многие сельхозпроизводители. В прошлом году Молдова добилась того, чтобы были сняты пошлины на экспорт молдавской продукции на российский рынок, но никто не мог даже представить, что нас ждет такой год, который настолько больно ударит по нашей экономике.

По словам главы парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, правительство сейчас делает все возможное, ведет переговоры с оптовиками, с торговыми сетями, готовыми принять молдавскую продукцию за рубежом.

"Мы ожидали, что этот год будет прорывным: инвестиционные проекты, экспортные поставки — мы рассчитывали, что все это пойдет просто на ура. Но случилось иначе", - заключил Головатюк.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova