Шаповалов: новый закон о неправительственных организациях Молдове не нужен

Закон об НПО вызвал серьезнейшие споры у молдавских политиков. Власть против принятия закона в существующей редакции, оппозиция – за. Политолог Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова поделился своим мнением по этой проблеме.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: новый закон о неправительственных организациях Молдове не нужен

Закон, принятие которого вызвало столько споров, предполагает, что неправительственные общественные организации, действующие на территории Молдовы, не должны проходить процедуру регистрации. Источники финансирования при этом у них могут быть любыми, в том числе — зарубежными.

То есть, если этот закон примут, то в Молдове, в принципе, могут начать действовать какие угодно организации. Они не обязаны быть нигде не зарегистрированы, могут существовать без устава, цели и задачи таких организаций до конца не ясны никому, кроме самих организаторов. Все это открывает простор для деятельности финансируемых из-за рубежа объединений, которые неизвестно чем занимаются в нашей стране, считает политолог Борис Шаповалов.

"У нас уже есть закон об общественных объединениях, где четко расписано, кто и как может их организовать, какие могут быть цели и задачи организаторов. Почему возник вопрос о каком-либо дополнительном законе об НПО — абсолютно непонятно. У нас также есть закон о фондах, некоммерческих организациях, и в каждой стране в этом плане свой подход", - подчеркнул Шаповалов.

Как разъяснил эксперт, новый закон — это идея, которую навязывают молодым демократиям для того, чтобы у Запада была возможность через эти организации проводить свою политику. Вначале на территории государства создаются неправительственные организации, которые нигде не регистрируются, источники финансирования их непонятны, и затем они оказывают давление на власти страны в угоду тем, кто эти организации финансирует. Это скрытая форма управления целыми государствами через эти неправительственные организации, заявил Шаповалов.

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