Шаповалов: новый закон о неправительственных организациях Молдове не нужен

Закон, принятие которого вызвало столько споров, предполагает, что неправительственные общественные организации, действующие на территории Молдовы, не должны проходить процедуру регистрации. Источники финансирования при этом у них могут быть любыми, в том числе — зарубежными.
То есть, если этот закон примут, то в Молдове, в принципе, могут начать действовать какие угодно организации. Они не обязаны быть нигде не зарегистрированы, могут существовать без устава, цели и задачи таких организаций до конца не ясны никому, кроме самих организаторов. Все это открывает простор для деятельности финансируемых из-за рубежа объединений, которые неизвестно чем занимаются в нашей стране, считает политолог Борис Шаповалов.
"У нас уже есть закон об общественных объединениях, где четко расписано, кто и как может их организовать, какие могут быть цели и задачи организаторов. Почему возник вопрос о каком-либо дополнительном законе об НПО — абсолютно непонятно. У нас также есть закон о фондах, некоммерческих организациях, и в каждой стране в этом плане свой подход", - подчеркнул Шаповалов.
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