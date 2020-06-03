Шеларь: отношения Молдовы с потенциальными кредиторами могут осложниться

Дефицит бюджета Молдовы сложно будет покрыть без привлечения как внутренних, так и внешних заемных средств, поэтому вторую попытку заключить кредитное соглашение с Россией можно только приветствовать, заявила в эфире студии Sputnik Молдова экономист Галина Шеларь.

Утро на Sputnik’e Шеларь: отношения Молдовы с потенциальными кредиторами могут осложниться

Попытка номер два заключить договор о займе с Российской Федерацией — справедливое решение, но крайне важно здесь исходить из наших реалий, и нельзя быть уверенными в том, что этот кредит мы получим, пока российская сторона не даст понять, что готова нас выслушать во второй раз и снова сесть с нами за стол переговоров по этому поводу. Как отметила экономист Галина Шеларь, то, что произошло в истории с кредитом — беспрецедентный факт.

"Я не знаю таких случаев, чтобы условия кредитного соглашения диктовались заемщиком. Неважно, о каком договоре идет речь — между двумя государствами, между государством и любой международной финансовой организацией, между физическим лицом и банком, экономическим агентом и банком, юридическим лицом и банком — условия всегда выставляются кредитодателем", - подчеркнула Шеларь.

По словам эксперта, заемщик может либо принять условия кредитования, либо отказаться от кредита.

Но невозможна ситуация, когда условия получения кредита определялись бы заемщиком.

Вся эта история, считает Шеларь, очень осложнит отношения Молдовы с потенциальными кредиторами, которые в иной ситуации были бы готовы кредитовать нас на льготных условиях.

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