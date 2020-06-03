Шеларь: отношения Молдовы с потенциальными кредиторами могут осложниться

Попытка номер два заключить договор о займе с Российской Федерацией — справедливое решение, но крайне важно здесь исходить из наших реалий, и нельзя быть уверенными в том, что этот кредит мы получим, пока российская сторона не даст понять, что готова нас выслушать во второй раз и снова сесть с нами за стол переговоров по этому поводу. Как отметила экономист Галина Шеларь, то, что произошло в истории с кредитом — беспрецедентный факт.
"Я не знаю таких случаев, чтобы условия кредитного соглашения диктовались заемщиком. Неважно, о каком договоре идет речь — между двумя государствами, между государством и любой международной финансовой организацией, между физическим лицом и банком, экономическим агентом и банком, юридическим лицом и банком — условия всегда выставляются кредитодателем", - подчеркнула Шеларь.
Но невозможна ситуация, когда условия получения кредита определялись бы заемщиком.
Вся эта история, считает Шеларь, очень осложнит отношения Молдовы с потенциальными кредиторами, которые в иной ситуации были бы готовы кредитовать нас на льготных условиях.
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