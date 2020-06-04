Жук: возможны ли в Молдове протесты, как в США

Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал события в США, где после убийства афроамериканца начались массовые беспорядки, и рассказал, возможна ли реализация в Молдове подобного сценария.

Утро на Sputnik’e Жук: возможны ли в Молдове протесты, как в США

Протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Флойд был задержан полицейскими, один из которых уложил его на землю и наступил коленом на шею, прижимая к земле не меньше пяти минут. После этого Флойда доставили в больницу, где он скончался.

Начавшиеся в Миннеаполисе протесты переросли в погромы и перекинулись на другие штаты. По последним данным, волнения охватили уже по меньшей мере 140 городов, а 29 мая протесты и столкновения с полицией начались в Вашингтоне возле Белого дома.

Как считает политолог Виктор Жук, протестующие в США сейчас борются прежде всего за свои гражданские права, поскольку считают, что у полицейских в Штатах слишком много полномочий, которыми представители закона часто злоупотребляют. Сейчас идут дискуссии в гражданском обществе относительно того, что полиция должна пересмотреть порядок своих действий по отношению к возможным правонарушителям.

Необходимо вначале предупредить каким-либо образом, что будет применяться сила, например, сделать предупредительный выстрел вверх, и лишь затем, если человек никак не отреагировал, прибегать к жестким мерам. Жук отметил, что случай с Джорджем Флойдом как раз очень показателен. К Флойду сначала должна была быть применена превентивная мера, а затем пришла бы очередь более жестких.

"То, что происходит в Вашингтоне, это, с одной стороны, борьба за свои гражданские права, с другой - протест против произвола правоохранительных органов. Такие протесты бывали в США и ранее, они случаются раз в несколько лет", - подчеркнул Жук.

Что же касается возможности повторения такого сценария в Молдове, то Жук полагает, что это практически исключено. Во-первых, в Молдове полиция все-таки не обладает полномочиями, позволяющими применять такие жесткие меры к задержанным, а во-вторых, нашим гражданам все-таки чужды действия, которые мы видим на кадрах из США, где протестующие жгут автомобили, бьют витрины и занимаются мародерством. В конце концов, трудно себе представить, что в Молдове возможны массовые выступления в защиту гражданских прав.

"У нас последние манифестации были в 2015 — начале 2016 года, но они были по совсем другой причине: ликвидация нескольких коммерческих банков, и народ вышел, поскольку посчитал себя обманутым. Я думаю, и политическая, и гражданская культура в Молдове еще не дошла до того, чтобы бороться за свои гражданские права. Поэтому трудно представить, что в Молдове произойдет то, что происходит в США", - заявил Жук.

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