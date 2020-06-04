Кожокару: все больше молдаван выбирают индивидуальный транспорт

Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему множатся ряды тех, кто предпочитает обзавестись собственным средством передвижения, а не пользоваться автобусами, троллейбусами и маршрутками.

Утро на Sputnik’e Кожокару: все больше молдаван выбирают индивидуальный транспорт

Сегодня население справедливо испытывает опасение за свое здоровье, а потому предпочитает не прибегать без особой необходимости к услугам общественного транспорта, представляющего собой источник повышенного риска, если говорить о возможности инфицирования COVID-19. В такой ситуации даже те граждане, которые не видели нужды в приобретении личного автомобиля (либо другого средства передвижения) теперь могут задуматься о такой покупке, считает председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.

"Мы видим, что троллейбусы и автобусы, которые еще три-четыре месяца назад были полны, сегодня полупустые. Тенденция такова, что люди будут пересаживаться за руль личных автомобилей, велосипедов, электроскутеров. Ожидается увеличение количества разнообразного индивидуального транспорта", - заявил Кожокару.

Как отметил эксперт, с точки зрения гигиены личный автомобиль либо другое индивидуальное транспортное средство гораздо более оправдано в нынешних условиях, нежели общественный транспорт, где одновременно могут находиться несколько десятков человек, причем, нет гарантии, что кто-то из них не болен.

По мнению Кожокару, сегодня использование индивидуальных транспортных средств - позитивная тенденция, которую нужно приветствовать как одну из мер, способных предотвратить распространение инфекции.

При этом все же следует учитывать, что большое количество автомобилей наносит вред окружающей среде и создает пробки в городе, а потому председатель Союза автоводителей Молдовы призвал всех к тому, чтобы все-таки учитывать и этот фактор: приобретать только одну машину на семью, выбирать модели, наносящие меньший ущерб экологии.

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