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Владимир Гараба
© Photo : anticoruptie.md

Гараба: мусора и вредных выбросов стало меньше, но это временно

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200605/30484195/garaba-musora-i-vrednykh-vybrosov-stalo-menshe-no-eto-vremenno.html

В пятницу, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. Каковы главные экологические проблемы Молдовы, что очень плохо, а что не совсем - в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал известный эколог Владимир Гараба.

Утро на Sputnik’e
Гараба: мусора и вредных выбросов стало меньше, но это временно

За несколько месяцев пандемии COVID-19 экологи обратили внимание на то, что воздух стал чище. Но не все так гладко, как может показаться на первый взгляд, отметил председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

"Меньше стало мусора на улицах, меньше вредных выбросов в атмосферу. В Кишиневе река Бык стала чище", - сказал он.

Река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
В каком состоянии находятся реки Молдовы, или Какую воду мы пьем
Вместе с тем, эколог выразил сожаление, что такой порядок носит временный характер – заработают в полную силу предприятия, и окружающая среда снова будет подвержена рискам загрязнения. Гараба также отметил, что по сравнению с городами соседних стран, экологическая обстановка в Кишиневе и других населенных пунктах в целом нормальная. Но есть и проблемы, вызванные промышленными выбросами в атмосферу.

"Речь идет о трансграничном загрязнении, с северо-восточного региона Европы. Вредные вещества приносят на нашу территорию воздушные массы", - отметил эколог.

Кроме грязного воздуха, остро стоит и проблема загрязнения грунтовых вод, подчеркнул Гараба. Особенно это характерно в сельской местности.

"Вода из колодцев у нас непригодна для питья. Причин тому множество, а главная - отсутствие современных очистных станций. Еще одним из загрязняющих факторов являются дворовые сельские туалеты, которые не изолированы", - добавил эколог.

По его словам, все внутренние водотоки в Молдове загрязнены, и такая вода опасна для здоровья человека. Только вода из рек Прут и Днестр после профессиональной процедуры очистки пригодна для питья.

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