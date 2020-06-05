10:22 05 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.39
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Глава НОК Николай Журавский
© Sputnik / Alexandr Osmatesco

Журавский: сорок лет назад Молдова принимала Олимпийский огонь

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
53 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200605/30484289/juravschii-sorok-let-nazad-moldova-prinimala-olimpic-ogon.html

Президент НОК Молдовы Николай Журавский в эфире радиостудии Sputnik Молдова вспоминает о громком событии из мира спорта — Олимпиаде 1980 года. Без достижений спортсменов тех лет и молдавский спорт был бы другим, считает Журавский.

Утро на Sputnik’e
Журавский: сорок лет назад Молдавия принимала Олимпийский огонь

Четыре десятилетия назад в Советском Союзе состоялось одно из крупнейших и самых ярких событий в мире спорта – Олимпийские игры. По традиции, Олимпийский огонь эстафетой доставили из Греции. И первой на территории Советского Союза огонь встретила Молдавская ССР, приняв эстафету от Румынии. Президент Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский рассказал о том, как это происходило.

"Олимпийский огонь проходил через всю Молдову, от Леушень и до Крива на севере Молдовы. Очень большое количество людей принимало участие в эстафете передачи огня. И очень важно, что эта Олимпиада принесла нам первую золотую медаль, завоеванную молдавским спортсменом — Лариса Попова стала олимпийской чемпионкой в академической гребле", - сообщил Журавский.

Олимпийские кольца
© Sputnik / Валерий Мельников
Названа дата Олимпиады: молдавские атлеты продолжают подготовку
Как отметил президент НОК Молдовы, спортсмены, которым выпал шанс попасть на Олимпийские игры, — счастливые люди. И уж тем более огромное событие для них, если им удалось завоевать олимпийскую награду. И это очень важно, что ветераны спорта, такие, как Лариса Попова, Гусман Косанов, Стелла Захарова, которые прошли школу подготовки именно в Молдавии, до сих пор служат примером для молодых спортсменов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Журавский: молдавские спортсмены пересмотрят подготовку к Олимпиаде
Россия поблагодарила олимпийские комитеты стран СНГ за помощь с базами 
COVID-19 шагает по миру: как вирус остановил спорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на шоу The Tonight Show with Jay Leno.
Анджелина Джоли: посол доброй воли и многодетная мама
Добровольцы прошли осмотр перед испытанием вакцины от коронавируса на людях
Добровольцы прошли осмотр перед испытанием вакцины от коронавируса на людях
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться