Журавский: сорок лет назад Молдова принимала Олимпийский огонь

Четыре десятилетия назад в Советском Союзе состоялось одно из крупнейших и самых ярких событий в мире спорта – Олимпийские игры. По традиции, Олимпийский огонь эстафетой доставили из Греции. И первой на территории Советского Союза огонь встретила Молдавская ССР, приняв эстафету от Румынии. Президент Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский рассказал о том, как это происходило.
"Олимпийский огонь проходил через всю Молдову, от Леушень и до Крива на севере Молдовы. Очень большое количество людей принимало участие в эстафете передачи огня. И очень важно, что эта Олимпиада принесла нам первую золотую медаль, завоеванную молдавским спортсменом — Лариса Попова стала олимпийской чемпионкой в академической гребле", - сообщил Журавский.
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