Журавский: сорок лет назад Молдова принимала Олимпийский огонь

Президент НОК Молдовы Николай Журавский в эфире радиостудии Sputnik Молдова вспоминает о громком событии из мира спорта — Олимпиаде 1980 года. Без достижений спортсменов тех лет и молдавский спорт был бы другим, считает Журавский.

Утро на Sputnik’e Журавский: сорок лет назад Молдавия принимала Олимпийский огонь

Четыре десятилетия назад в Советском Союзе состоялось одно из крупнейших и самых ярких событий в мире спорта – Олимпийские игры. По традиции, Олимпийский огонь эстафетой доставили из Греции. И первой на территории Советского Союза огонь встретила Молдавская ССР, приняв эстафету от Румынии. Президент Национального олимпийского комитета Молдовы Николай Журавский рассказал о том, как это происходило.

"Олимпийский огонь проходил через всю Молдову, от Леушень и до Крива на севере Молдовы. Очень большое количество людей принимало участие в эстафете передачи огня. И очень важно, что эта Олимпиада принесла нам первую золотую медаль, завоеванную молдавским спортсменом — Лариса Попова стала олимпийской чемпионкой в академической гребле", - сообщил Журавский.

Как отметил президент НОК Молдовы, спортсмены, которым выпал шанс попасть на Олимпийские игры, — счастливые люди. И уж тем более огромное событие для них, если им удалось завоевать олимпийскую награду. И это очень важно, что ветераны спорта, такие, как Лариса Попова, Гусман Косанов, Стелла Захарова, которые прошли школу подготовки именно в Молдавии, до сих пор служат примером для молодых спортсменов.

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