Тромбицкий: в Молдове следовало бы восстановить службу рыбоохраны

По инициативе Генассамблеи ООН, 5 июня было объявлено Международным днем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Об актуальности этой проблемы для нашей страны в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор биологии, эколог Илья Тромбицкий.

Утро на Sputnik’e Тромбицкий: в Молдове следовало бы восстановить службу рыбоохраны

Проблема браконьерского добывания рыбы в Молдове особенно остро стоит на реке Днестр. Несмотря на то, что промысловый лов с 2016 года в республике запрещен, на рынках Кишинева, Бельц и других городов можно встретить виды, явно выловленные в реках, причем, нередко встречаются и краснокнижные. С этим явлением бороться стало крайне сложно с тех пор, как был упразднен специальный профильный надзор, заявил эколог Илья Тромбицкий.

"Служба рыбоохраны более-менее эффективно осуществляла борьбу с браконьерством. А сегодня на тех экологических инспекторов, которые занимаются проблемами загрязнения, возложены обязанности по контролю состояния водоемов и охране рыбных запасов. Естественно, этих инспекторов не хватает, кроме того, они не обладают, как правило, достаточной компетенцией", - отметил Тромбицкий.

Как рассказал эколог, довольно часто можно увидеть в продаже леща или плотву, а это явный результат браконьерского лова. Дело в том, что их невозможно выращивать в прудах, они исключительно речные обитатели.

Незаконный промысел приводит к исчезновению ценных видов, а их место занимают малоценные, такие, как карась и толстолобик.

Идет ухудшение и качества, и количества рыбных запасов главной молдавской реки.

"На мой взгляд, стоило бы восстановить службу рыбоохраны и с нее спрашивать, если ситуация не изменится", - подчеркнул Тромбицкий.

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