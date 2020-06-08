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Ala Tocarciuc
© Sputnik / Victor Iovv

Токарчук: Молдове стоит попросить об иностранной помощи в борьбе с COVID-19

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200608/30507047/tokarciuc-moldove-stoit-poprosit-ob-inostrannoy-pomoschi-v-borbe-s-COVID-19.html

Эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук рассказала в эфире студии Sputnik Молдова о том, что следовало бы сделать Молдове, если медицинская система не станет справляться с количеством инфицированных.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: Молдове стоит попросить об иностранной помощи в борьбе с COVID-19

Теоретически, для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса в Молдове, требовалось бы вновь закрыть экономику, но практически это реализовать сейчас невозможно. В первую очередь будет недовольно само население, вынужденное сидеть без работы и терпеть различные ограничения. Поскольку практически такой сценарий нереализуем, значит, надо прибегать к другим мерам, считает эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"Уже появилась информация, что в Кишиневе коек для больных осталось на три дня. Я читала данные по Армении, эта страна примерно такого размера, как мы, у них уже 12 тысяч больных и медицинская система в коллапсе. Я считаю, что нам пора поднимать тревогу и думать, откуда еще брать ресурсы", - заявила собеседница.

Шприц. Архивное фото
© Sputnik / Николай Хижняк
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Разумеется, необходимо посмотреть, где еще и какие койки можно перепрофилировать, чтобы увеличить свои возможности на национальном уровне.

Но, в то же время, подчеркнула эксперт, в такой ситуации есть смысл попросить об иностранной помощи, поскольку наших собственных ресурсов действительно не хватает. Необходимо прибегнуть к помощи тех стран, которые уже прошли через пик заболеваемости и где количество инфицированных пошло на спад.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1308)

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