Флоринский: поминать усопших можно в любой день

Молитвы за упокоение умерших возносятся ежедневно в храмах, напомнил верующим настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева, протоиерей Николай Флоринский в эфире студии Sputnik Молдова.

Утро на Sputnik’e Флоринский: поминать усопших можно в любой день

В Кишиневе в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19, согласно постановлению чрезвычайной муниципальной комиссии общественного здоровья до 9 июня закрыты для посещения кладбища. Этот период совпал с поминальными днями, когда православные посещают могилы усопших родственников и близких.

Настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева, протоиерей Николай Флоринский в комментарии Sputnik Молдова отметил, что предпринятые меры оправданы - массовые скопления людей в период эпидемии коронавирусной инфекции нового типа опасны.

"К сожалению, многие не понимают угрозы и коварности этой страшной болезни. Она уносит жизни, наносит страдание тем людям, которые попадают в зону риска. Если вы действительно любите своих близких, друзей, родственников – избегайте сейчас массовых скоплений", - сказал Флоринский.

Он пояснил, что никто у верующих не отнимает права молиться, в том числе и за усопших. Посещать кладбища можно в любые дни, не только те, что "отмечены" в календаре.

Флоринский также добавил, что поминовение усопших происходит ежедневно в храмах.

"Родительская суббота всех пригласила в храмы. Священники отслужили литургию, вселенскую панихиду, верующие принесли пожертвования, молились. Все соблюдали социальную дистанцию. Где еще лучше поминать усопших, как не в храме, в молитве", - уточнил священнослужитль.

Настоятель Свято-Георгиевской церкви напомнил, что со вторника откроются ворота храмов – все желающие могут их посещать, главное избегать массового скопления и избавляться от предрассудков, что поминать усопших нужно исключительно в определенные дни.

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