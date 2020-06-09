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Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca

Чуря: один негативный момент в событиях годичной давности все-таки был

Утро на Sputnik’e
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20910
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200609/30513563/ciurea-odin-negativnyy-moment-v-sobytiyakh-godichnoy-davnosti-vse-taki-byl.html

В эти дни исполняется год с момента, когда в Молдове произошла смена власти. Политолог Корнелиу Чуря в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает о том, стоило ли привлекать для этих целей зарубежных дипломатов и можно ли было осуществить все собственными силами.

Утро на Sputnik’e
Чуря: один негативный момент в событиях годичной давности все-таки был

Год назад в Молдове произошло событие, которое многие ждали – страна начала избавляться от олигархического правления. В понедельник, 8 июня, первые лица государства вспоминали о том, как все происходило. Президент Игорь Додон разместил пост в социальной сети, отметив, что люди быстро забыли, под какой репрессивной властью жила Молдова долгое время, до июня прошлого года. 

Игорь Додон.
© Sputnik / Osmatesco
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По словам главы государства, многие считают олигархическое правление вторым большим испытанием в истории страны - после трагического конфликта на Днестре в 1992 году. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная также выступила с обращением по случаю событий, произошедших ровно год назад. Как отметила Гречаная, политические силы, стоящие на разных позициях, объединились во имя общих целей – освобождения захваченного государства.

Однако можно увидеть в событиях годичной давности и свою "ложку дегтя".

"Я бы предпочел, чтобы политический консенсус происходил без того, чтобы мировые державы оказывали влияние на наши политические партии. С моей точки зрения, лучше было бы, чтобы Нэстасе, Санду и Додон договорились самостоятельно, а не потому, что их подталкивали к этому", - заявил Чуря.

В целом, политолог считает, что общие итоги произошедших событий можно считать безусловно положительными. Если бы наши политики заключили свой союз, руководствуясь собственными соображениями, а не принимали все то, что придумали для них и за них, это бы сказалось на имидже Молдовы более благоприятно.

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