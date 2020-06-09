Чуря: один негативный момент в событиях годичной давности все-таки был

Год назад в Молдове произошло событие, которое многие ждали – страна начала избавляться от олигархического правления. В понедельник, 8 июня, первые лица государства вспоминали о том, как все происходило. Президент Игорь Додон разместил пост в социальной сети, отметив, что люди быстро забыли, под какой репрессивной властью жила Молдова долгое время, до июня прошлого года.
Однако можно увидеть в событиях годичной давности и свою "ложку дегтя".
"Я бы предпочел, чтобы политический консенсус происходил без того, чтобы мировые державы оказывали влияние на наши политические партии. С моей точки зрения, лучше было бы, чтобы Нэстасе, Санду и Додон договорились самостоятельно, а не потому, что их подталкивали к этому", - заявил Чуря.
В целом, политолог считает, что общие итоги произошедших событий можно считать безусловно положительными. Если бы наши политики заключили свой союз, руководствуясь собственными соображениями, а не принимали все то, что придумали для них и за них, это бы сказалось на имидже Молдовы более благоприятно.
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