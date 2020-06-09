Луганов: бездомных животных в период пандемии стало меньше

С какими трудностями во время эпидемии коронавируса нового типа столкнулись кишиневские зоозащитники, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова гражданский активист Карл Луганов.

Утро на Sputnik’e Луганов: бездомных животных в период пандемии стало меньше

Чрезвычайная ситуация в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа повлияла на деятельность зоозащитных организаций и приютов для бездомных животных, отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова гражданский активист Карл Луганов. В первую очередь были заморожены проекты по предотвращению жестоких обращений с животными.

"Еще до введения ограничительных мер были озвучены и предложены соответствующие инициативы. На законодательном уровне они были приостановлены, а многие действующие проекты оказались замороженными", - сказал собеседник.

Вместе с тем, по словам Луганова, в период действия ЧП зоозащитники обратили внимание, что на улицах города стало меньше бродячих собак и кошек.

"Причин тому много, но на мой взгляд, это связано с тем, что не работали кафе, другие точки общепита, закрылись рынки. Животные ушли искать другие места, где может быть кормовая база", - отметил зоозащитник.

Он также высказал сожаление, что жители города меньше стали помогать приютам – из-за нехватки денег, поскольку эпидемия и ЧП серьезно ударили по финансам граждан.

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