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Карл Луганов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Луганов: бездомных животных в период пандемии стало меньше

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1315)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200609/30513629/luganov-bezdomnykh-zhivotnykh-v-period-pandemii-stalo-menshe.html

С какими трудностями во время эпидемии коронавируса нового типа столкнулись кишиневские зоозащитники, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова гражданский активист Карл Луганов.

Утро на Sputnik’e
Луганов: бездомных животных в период пандемии стало меньше

Чрезвычайная ситуация в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа повлияла на деятельность зоозащитных организаций и приютов для бездомных животных, отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова гражданский активист Карл Луганов. В первую очередь были заморожены проекты по предотвращению жестоких обращений с животными.

"Еще до введения ограничительных мер были озвучены и предложены соответствующие инициативы. На законодательном уровне они были приостановлены, а многие действующие проекты оказались замороженными", - сказал собеседник.

Сотрудники ГИЧС
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вместе с тем, по словам Луганова, в период действия ЧП зоозащитники обратили внимание, что на улицах города стало меньше бродячих собак и кошек.

"Причин тому много, но на мой взгляд, это связано с тем, что не работали кафе, другие точки общепита, закрылись рынки. Животные ушли искать другие места, где может быть кормовая база", - отметил зоозащитник.

Он также высказал сожаление, что жители города меньше стали помогать приютам – из-за нехватки денег, поскольку эпидемия и ЧП серьезно ударили по финансам граждан.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1315)

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