Луганов: бездомных животных в период пандемии стало меньше

Чрезвычайная ситуация в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа повлияла на деятельность зоозащитных организаций и приютов для бездомных животных, отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова гражданский активист Карл Луганов. В первую очередь были заморожены проекты по предотвращению жестоких обращений с животными.
"Еще до введения ограничительных мер были озвучены и предложены соответствующие инициативы. На законодательном уровне они были приостановлены, а многие действующие проекты оказались замороженными", - сказал собеседник.
"Причин тому много, но на мой взгляд, это связано с тем, что не работали кафе, другие точки общепита, закрылись рынки. Животные ушли искать другие места, где может быть кормовая база", - отметил зоозащитник.
Он также высказал сожаление, что жители города меньше стали помогать приютам – из-за нехватки денег, поскольку эпидемия и ЧП серьезно ударили по финансам граждан.
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