08:47 10 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.29
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Ян Лисневский
© Sputnik / Osmatesco

Лисневский: пандемия показала, что представляет собой наша политика

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1321)
58 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200610/30524610/lisnevskiy-pandemiya-pokazala-chto-predstavlyaet-soboy-nasha-politika.html

Политолог Ян Лисневский рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, каким образом скажется ситуация, спровоцированная пандемией, на имидже молдавских политиков.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: пандемия показала, что представляет собой наша политика

Общество быстро забывает о том, как вели себя наши политики во время пандемии. Когда только было объявлено о режиме самоизоляции, вся оппозиция тоже самоизолировалась и активность проявляла исключительно в интернете на своих страницах в соцсетях. По мнению политолога Яна Лисневского, представители оппозиции предпочли не идти на риск в этой ситуации.

"Премьер Ион Кику, президент Игорь Додон, даже мэр Кишинева Ион Чебан поставили на карту свой политический рейтинг, чтобы показать, что в этот тяжелый момент они пытаются быть рядом с людьми и узнавать о тех проблемах, с которыми сталкивается общество. Оппозиция же начала действовать лишь недавно", - отметил Лисневский.

Как считает политолог, часть общества уже забыла о бездействии оппозиции в первые недели и обращает внимание лишь на ее действия в последние дни, когда представители оппозиции начали выходить в массы, организовывать протесты, хотя это очень опасно в нынешней обстановке.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон о ситуации в парламенте, "политическом туризме" и досрочных выборах
Лисневский сообщил также о том, что результаты последних социологических опросов свидетельствуют, что политики, выбравшие неверную стратегию, теряют доверие электората, и вернуть его будет достаточно проблематично. Тем не менее, выборы приближаются, и в качестве предвыборной тактики политические противники могут использовать и такой метод, как обвинение конкурентов в том, что они неправильно себя вели в период пандемии, бездействовали или действовали неверно. Умение молчать о своих недостатках, при этом много внимания уделяя недостаткам конкурента — типичный метод молдавской политики.

"Самое главное в политиках — это их умение говорить о том, чем они лучше, а не чем их конкурент хуже. Когда общество будет наказывать таких политиков, которые могут действовать только атаками на своих оппонентов, тогда политика в Молдове поднимется на уровень выше", - считает политолог.

При этом, конечно, политика наша не станет идеальной, но уже можно будет вести речь о выходе на новую ступень, на уровень иной политической культуры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1321)

По теме

Как обеспечить политическую стабильность в Молдове: мнение бывшего депутата
Додон о президентских выборах, ситуации в парламенте и диалоге с Санду
Додон: для меня важно, чтобы мы вышли из пандемии с наименьшими потерями
Политическая реальность Молдовы – почему страсти накаляются


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снимок из серии Семена сопротивления уругвайского фотографа Пабло Альбаренги, победителя в конкурсе Sony World Photography Awards 2020.
Победители престижного конкурса Sony World Photography Awards 2020
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса.
Минздрав зарегистрировал новый российский препарат против осложнений от коронавируса
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться