Лисневский: пандемия показала, что представляет собой наша политика

Утро на Sputnik’e Лисневский: пандемия показала, что представляет собой наша политика

Общество быстро забывает о том, как вели себя наши политики во время пандемии. Когда только было объявлено о режиме самоизоляции, вся оппозиция тоже самоизолировалась и активность проявляла исключительно в интернете на своих страницах в соцсетях. По мнению политолога Яна Лисневского, представители оппозиции предпочли не идти на риск в этой ситуации.

"Премьер Ион Кику, президент Игорь Додон, даже мэр Кишинева Ион Чебан поставили на карту свой политический рейтинг, чтобы показать, что в этот тяжелый момент они пытаются быть рядом с людьми и узнавать о тех проблемах, с которыми сталкивается общество. Оппозиция же начала действовать лишь недавно", - отметил Лисневский.

Как считает политолог, часть общества уже забыла о бездействии оппозиции в первые недели и обращает внимание лишь на ее действия в последние дни, когда представители оппозиции начали выходить в массы, организовывать протесты, хотя это очень опасно в нынешней обстановке.

Лисневский сообщил также о том, что результаты последних социологических опросов свидетельствуют, что политики, выбравшие неверную стратегию, теряют доверие электората, и вернуть его будет достаточно проблематично. Тем не менее, выборы приближаются, и в качестве предвыборной тактики политические противники могут использовать и такой метод, как обвинение конкурентов в том, что они неправильно себя вели в период пандемии, бездействовали или действовали неверно. Умение молчать о своих недостатках, при этом много внимания уделяя недостаткам конкурента — типичный метод молдавской политики.

"Самое главное в политиках — это их умение говорить о том, чем они лучше, а не чем их конкурент хуже. Когда общество будет наказывать таких политиков, которые могут действовать только атаками на своих оппонентов, тогда политика в Молдове поднимется на уровень выше", - считает политолог.

При этом, конечно, политика наша не станет идеальной, но уже можно будет вести речь о выходе на новую ступень, на уровень иной политической культуры.

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