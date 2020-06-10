Шаповалов: чему пандемия научила новую власть в Молдове

О слабых и сильных сторонах пост-олигархического правления в Молдове рассказал политолог и историк Борис Шаповалов.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: чему пандемия научила новую власть в Молдове

Обновление власти в Молдове, которое произошло в прошлом году, дало первые положительные результаты, считает политолог и историк Борис Шаповалов.

По его словам, благодаря тому, что олигархическое правление было смещено общими усилиями ряда политических сил, в республике снова заговорили о справедливом правосудии, были выявлены и аннулированы сфабрикованные уголовные дела в отношении многих бизнесменов.

"С приходом нового генпрокурора было установлено, что многих деловых людей преследовали по политическим причинам. Сейчас эти уголовные дела закрыли, предпринимателей освободили. Самое большое достижение новой власти - то, что в Молдове начали возвращаться к понятию свободного демократического общества", - сказал Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Эксперт отметил, что не обошлось и без разочарований, когда первый состав пост-олигархического правительства не справился с грузом проблем.

"Мы увидели, что "младоевропейцы" не добились больших успехов. При них увеличились налоги, не решались существенные вопросы в социальной и экономической сферах", - напомнил Шаповалов.

Вместе с тем собеседник подчеркнул, что системный подход в решении проблем продемонстрировал кабмин Иона Кику.

"Правительству пришлось работать и в период переформатирования, когда социалисты и демократы сформировали парламентское большинство, и во время пандемии, которая стала настоящим вызовом. Кабмину Кику удалось укрепить свои позиции, приняв не просто экстренные, но и адекватные меры", - отметил Шаповалов.

Он также подчеркнул, что ситуация вокруг вспышки новой коронавирусной инфекции подтолкнула власти к быстрым решениям. Например, начала перестраиваться система здравоохранения. Пандемия указала на ее слабые стороны, сейчас учтены все ошибки, власти разрабатывают программу по реорганизации этой сферы.

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