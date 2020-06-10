Ларюшина: ситуацию в Молдове улучшат наши внуки

Утро на Sputnik’e Ларюшина: ситуацию с Молдове улучшат наши внуки

События годичной давности многие сначала восприняли с воодушевлением, казалось, что теперь все плохое в нашей жизни закончилось и мы сразу должны зажить нормально. Однако события, произошедшие с момента отстранения от власти Влада Плахотнюка и его бегства из страны, показали, что спокойное будущее нас не ждет и до благополучия в стране и обществе еще очень далеко. По мнению экономиста Татьяны Ларюшиной, апатия в обществе очень чувствуется, это видно и по опросам общественного мнения, и по поведению людей.

"Многим государствам не повезло столкнуться с подобным, в том числе, балканским странам. В частности, в Сербии наблюдалось такое, когда люди просто перестали ходить на выборы, понимая, что это все не имеет никакого отношения к их реальной жизни. Мне кажется, что дело еще и в том, что наши ожидания изначально были очень завышены. Мы считали, что все зло заключается только в одном человеке, и достаточно вынуть этого человека из системы, чтобы она разрушилась сама по себе, но это оказалось не так", - отметила Ларюшина.

По мнению экономиста, отсутствует и диалог внутри страны - представители разных слоев, групп населения просто не готовы слышать друг друга.

"Помимо такой напасти, как олигархия, у нас есть много других вещей, например, глубочайший кризис идентичности. Мы по-прежнему не можем договориться, кто мы, куда мы движемся, и зачем нам нужно обязательно раскалываться геополитически, чтобы жить нормально", - подчеркнула Ларюшина.

Кроме того, заявила экономист, Молдова - маленькая страна с ограниченными ресурсами, и, наблюдая сочетание на столь маленькой территории большого количества неблагоприятных факторов, в какой-то момент начинаешь чувствовать себя беспомощным, что порождает апатию. Но не только Молдова проходила через такой этап, есть масса похожих примеров. Как правило, если не удается решить задачи такого масштаба, какие стоят сейчас перед нами, при жизни одного поколения, значит, они остаются следующим поколениям "в наследство".

"Активная часть населения не справилась с этими вызовами так, чтобы наши родители могли пожить на старости лет спокойно, а дети получили бы шанс на новое будущее в своей собственной стране. Придется ждать, когда это сделает следующее поколение", - заключила Ларюшина.

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