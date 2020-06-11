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Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: кто пострадает в случае досрочных парламентских выборов

Утро на Sputnik’e
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (181)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200611/30537153/manastirli-kto-postradaet-v-sluchae-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborov.html

Ряды Демпартии покинул еще один депутат, и возникли серьезные опасения, что парламентское большинство вот-вот станет меньшинством. Ситуацию в молдавском парламенте в эфире радиостудии Sputnik Молдова прокомментировал политолог Сергей Манастырлы.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: кто пострадает в случае досрочных парламентских выборов

Парламентское большинство продолжает таять. Во вторник, 9 июня, еще один депутат объявил о выходе из фракции Демпартии. На этот раз политформирование покинул Ангел Агаке, который присоединился к парламентской группе Pro Moldova.

На данный момент в парламентском большинстве насчитывается чуть больше 50 депутатов, а точнее, 51, плюс поддерживающий парламентское большинство депутат от тираспольского предвыборного округа Александр Олейник. Таким образом, набирается 52 голоса. Как подчеркнул политолог Сергей Манастырлы, в принципе, это еще может считаться большинством, но серьезные проблемы могут возникнуть уже при отсутствии 1-2 депутатов на заседании парламента.

"Если работа законодательного органа окажется парализована, то есть если парламент в течение трех месяцев не сможет принимать никаких законов, это само по себе может служить основанием для роспуска парламента. Но я не думаю, что члены молдавского парламента заинтересованы в том, чтобы довести ситуацию до досрочных парламентских выборов", - полагает Манастырлы.

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Политические нюансы: экс-депутат о шансах появления нового большинства
Политолог отметил, что на данном этапе партия "Шор" и группа Pro Moldova окажутся главными пострадавшими в случае проведения досрочных парламентских выборов, потому что, как показывают данные соцопросов, да и просто анализ ситуации, их, скорее всего, ждут проблемы. В новом парламенте количество представителей данных политических сил уменьшится, или же они и вовсе окажутся "за бортом".

"У той же Pro Moldova до сих пор даже партии нет, чтобы полноценно участвовать в парламентских выборах. Если досрочные парламентские выборы состоятся в ближайшие три месяца, то это может стать смертельным для данной политической группировки", - добавил Манастырлы.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (181)

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