Олейник: трудовые мигранты перестали быть основными покупателями квартир

Эксперт в сфере недвижимости Петр Олейник в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал об изменениях, которые произошли с рынком недвижимости в последнее время.

Утро на Sputnik’e Олейник: трудовые мигранты перестали быть основными покупателями квартир

Долгое время основными покупателями жилой недвижимости в Молдове были наши сограждане, уехавшие на заработки за рубеж. Для кого-то заработать на жилье - было единственной целью отъезда. Такие люди возвращались обратно в Молдову, как только удавалось накопить необходимую сумму. Кто-то приобретал недвижимость в Молдове с намерением вернуться в страну когда-нибудь, когда возраст уже не позволит работать. Ну а кто-то видел в покупке жилья единственную возможность как-то вложить заработанные средства. Сейчас, однако, тенденция изменилась, отметил эксперт в области недвижимости Петр Олейник.

"В последнее время снизился фактор иностранных покупателей, точнее, наших соотечественников, которые работают за границей. Сейчас основная масса покупателей — это люди, которые зарабатывают деньги здесь, у нас в стране. Это те, кто работает, имеет стабильный доход, но им не хватает денег, чтобы скопить на квартиру, поэтому они берут кредиты", - сообщил Олейник.

По словам эксперта, ипотечное кредитование в последнее время приобрело огромную популярность и стало одним из факторов, серьезно влияющим на рынок недвижимости. Если банки сохранят свою позицию по активному ипотечному кредитованию, и если валюта останется относительно стабильной, то рынок недвижимости не ждут никакие потрясения вроде взрывного роста или падения цен на квартиры. Цены на рынке недвижимости последние три-четыре года достаточно стабильны, отметил Олейник.

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