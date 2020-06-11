Эксперт: для многих туристов это лето в плане поездок "пропало"

Путешествия по миру изменятся: с одной стороны, придется соблюдать непривычные ранее меры безопасности, с другой — люди будут открывать для себя много новых туристических направлений, заявил в эфире студии Sputnik Молдова профессиональный путешественник Алексей Иванцов.

Утро на Sputnik’e Эксперт: для многих туристов это лето в плане поездок "пропало"

Многие страны, популярные ранее у туристов, объявили о том, что готовы открыться для иностранцев, но при этом будут соблюдаться повышенные меры безопасности. Так, от всех посетителей отелей требуют соблюдения социальной дистанции, шезлонги на пляжах должны располагаться на расстоянии не ближе двух метров, в заведениях питания будут работать только летние террасы, персонал отелей обязан будет носить защитные маски и перчатки и так далее. Как рассказал путешественник Алексей Иванцов, такие меры, конечно, оправданы, но впечатление от отдыха могут испортить, так что, возможно, многие предпочтут отказаться от отдыха за границей в этом году.

" Людей научили опасаться друг друга. Сторониться людей — как-то это не совсем комфортно на отдыхе. Я думаю, что многие просто никуда не поедут в такой ситуации, лучше переждут", - заявил Иванцов.

Не исключено, полагает собеседник, что граждане нашей страны переключатся на внутренний туризм, но, впрочем, есть и сомнения, что это будет очень востребовано. Во-первых, имеющихся достопримечательностей не так уж много, где-то с десяток мест, страна при этом небольшая и ознакомиться с ними можно за достаточно непродолжительное время. Во-вторых, многие уже бывали, к примеру, в Цыпова, Сороках, поэтому вряд ли их мотивируют на отдых местные достопримечательности.

В то же время, полагает путешественник, нам придется учиться жить со всем этим. Вряд ли меры безопасности отменят и в следующем году, так что к ним надо просто привыкать.

"Весь мир слишком вольготно жил: дешевые перелеты, переезды, обеды в Париже — это было нормальным. Наверное, какое-то время придется жить по-другому: будем ездить меньше, и вполне возможно, что откроем для себя какие-то совсем другие места", - отметил эксперт.

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