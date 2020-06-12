Ионицэ: сельхозземли в окрестностях Кишинева превращаются в пустыри

Утро на Sputnik’e Ионицэ: сельхозземли в окрестностях Кишинева превращаются в пустыри

На днях президент Молдовы Игорь Додон заявил, что он не поддерживает идею либерализации земельного рынка и продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Как уточнил президент, он готов заблокировать попытку предоставить иностранным гражданам право скупать земли в Молдове. Экономист Вячеслав Ионицэ поделился своей точкой зрения на этот вопрос.

"Что хорошо в либерализации рынка, так это более выгодное ценообразование. Но есть и обратная сторона медали: высокий риск возникновения спекулятивного капитала", - считает Ионицэ.

"Это убивает сельское хозяйство. У нас в результате сотни тысяч гектаров земли не используются. Да, либерализация — это хорошие цены, но это и спекулятивный капитал, который превратит наши земли в пустыри", - отметил Ионицэ.

По словам эксперта, около 20-25 процентов сельскохозяйственных земель, а в отдельных районах до 50 процентов земель не используются по назначению. Покупатели этой земли посчитали, что со временем ее цена вырастет, и купили ее в надежде на будущую прибыль от перепродажи. Речь не идет о реальном фермере, который трудится на этой земле, такие земли заброшены и не обрабатываются, а их хозяева ждут, когда цена за участок вырастет.

Как рассказал экономист, особенно много таких земель в окрестностях Кишинева. И если человек приобрел гектар земли в радиусе 10 километров от Кишинева — огромная вероятность, что он это сделал не для того, чтобы на этой земле что-то выращивать, а чтобы перепродать ее через некоторое время.

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