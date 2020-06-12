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Михаил Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari

Пойсик: единственное природное достояние Молдовы — это земля

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200612/30548841/poisic-edinstvennoe-prirodnoe-dostoyanie-moldova-eto-zemlya.html

Доктор экономики Михаил Пойсик рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о проблеме, из-за которой в нашей стране остается все меньше плодородных земель.

Утро на Sputnik’e
Пойсик: единственное природное достояние Молдовы — это земля

В Молдове слишком беспечно относятся к такому природному богатству, как земля. В ней видят исключительно источник получения дохода, не думая о том, что чисто потребительское отношение к ней может обернуться большими потерями для нас. К примеру, очень распространенная в Молдове проблема — эрозия почвы. Но мало кто из владельцев пахотных земель сегодня принимает меры для борьбы с этим явлением, отметил экономист Михаил Пойсик.

"В мире любая эрозия почвы строго наказывается органами государственного надзора. Сельхозпроизводителям запрещается возделывать эту землю до восстановления полного плодородия. А у нас каждый год больше 1,5 процентов земли уходит. Посмотрите, у нас же на склонах чернозема нет, он смыт дождями, склоны рыжие, там одна глина", - подчеркнул экономист.

Подсолнух
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Происходит подобное, как сообщил эксперт, из-за того, что земля неправильно эксплуатируется. Культуры необходимо засевать поперек склона, однако сеять таким образом технически сложно: сеялка на склоне сползает, ряды тяжело делать ровными, а затем полоть, двигаясь поперек склона, тоже непросто. Поэтому чаще всего поступают так, как проще: засевают склоны вдоль, сверху вниз. А ведь таким образом, располагая ряды вдоль склона, создают каналы, по которым стекает дождевая вода, вымывая чернозем и усугубляя проблему эрозии почвы.

"Это грубейшее нарушение агротехники. У нас уже многие черноземы оказались смыты в пруды, озера, реки. Это результат того, что у нас слабое законодательство в этой сфере и слабая защита естественного плодородия почв", - заключил Пойсик.

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