Пойсик: единственное природное достояние Молдовы — это земля

В Молдове слишком беспечно относятся к такому природному богатству, как земля. В ней видят исключительно источник получения дохода, не думая о том, что чисто потребительское отношение к ней может обернуться большими потерями для нас. К примеру, очень распространенная в Молдове проблема — эрозия почвы. Но мало кто из владельцев пахотных земель сегодня принимает меры для борьбы с этим явлением, отметил экономист Михаил Пойсик.
"В мире любая эрозия почвы строго наказывается органами государственного надзора. Сельхозпроизводителям запрещается возделывать эту землю до восстановления полного плодородия. А у нас каждый год больше 1,5 процентов земли уходит. Посмотрите, у нас же на склонах чернозема нет, он смыт дождями, склоны рыжие, там одна глина", - подчеркнул экономист.
"Это грубейшее нарушение агротехники. У нас уже многие черноземы оказались смыты в пруды, озера, реки. Это результат того, что у нас слабое законодательство в этой сфере и слабая защита естественного плодородия почв", - заключил Пойсик.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>