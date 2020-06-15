Кантаржи: пенсионная реформа в Молдове запоздала лет на двадцать пять

Правительство одобрило проект закона о добровольных пенсионных фондах. Предполагается, что такие фонды будут формироваться за счет добровольных взносов, что позволит гражданам получать при выходе на пенсию дополнительные доходы. Согласно законопроекту, человек, достигший 60-летнего возраста и в течение 60 месяцев выплачивавший взносы в фонд, вправе рассчитывать на дополнительную пенсию.
Социолог Василий Кантаржи полагает, что это очень хорошая идея, но, тем не менее, с ее воплощением в жизнь могут возникнуть некоторые сложности ввиду низкого уровня доходов населения и недоверия граждан к такого рода инициативам.
"Мы привыкли к тому, что пенсионный фонд — это дело государства, что взносы в фонд должны быть обязательными для всех и что заправлять всем этим должно государство. У нас уже были инициативы создать частные пенсионные фонды, но никак не получалось все это развить", - отметил Кантаржи.
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