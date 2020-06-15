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Василий Кантаржи
© Sputnik / Osmatesco

Кантаржи: пенсионная реформа в Молдове запоздала лет на двадцать пять

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200615/30576209/Kantarzhi-pensionnaya-reforma-v-Moldove-zapozdala-let-na-dvadtsat-pyat.html

Социолог Василий Кантаржи в эфире студии Sputnik Молдова поделился своим мнением о новом законе, предусматривающем создание в Молдове частных пенсионных фондов.

Утро на Sputnik’e
Кантаржи: пенсионная реформа в Молдове запоздала лет на двадцать пять

Правительство одобрило проект закона о добровольных пенсионных фондах. Предполагается, что такие фонды будут  формироваться за счет добровольных взносов, что позволит гражданам получать при выходе на пенсию дополнительные доходы. Согласно законопроекту, человек, достигший 60-летнего возраста и в течение 60 месяцев выплачивавший взносы в фонд, вправе рассчитывать на дополнительную пенсию.

Социолог Василий Кантаржи полагает, что это очень хорошая идея, но, тем не менее, с ее воплощением в жизнь могут возникнуть некоторые сложности ввиду низкого уровня доходов населения и недоверия граждан к такого рода инициативам.

"Мы привыкли к тому, что пенсионный фонд — это дело государства, что взносы в фонд должны быть обязательными для всех и что заправлять всем этим должно государство. У нас уже были инициативы создать частные пенсионные фонды, но никак не получалось все это развить", - отметил Кантаржи.

Пожилой мужчина смотрит телевизор у себя дома во время самоизоляции.
© Sputnik / Николай Хижняк
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Как рассказал эксперт, такого рода фонды оправдывают себя, как долговременная инвестиция. Но, к сожалению, наши граждане уже привыкли не доверять любым инициативам, исходящим от государства, поскольку граждане еще хорошо помнят обнуление всех депозитов времен СССР. По его словам, по этой причине будет крайне сложно претворить в жизнь такой закон, и тем не менее, действовать в этом направлении надо, пенсионная реформа нам необходима, так как в Молдове существующая система начисления пенсий устарела на десятилетия.

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