09:32 15 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.23
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Ян Фельдман
© Sputnik / Osmatesco

Фельдман: законы, которые ведут к сплочению общества, нужно привествовать

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
3910
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200615/30576403/feldman-zakony-kotorye-vedut-k-splocheniyu-obschestva-nuzhno-privestvovat.html

Глава Совета по недискриминации Ян Фельдман прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова новую законодательную инициативу, которую внес депутат Никита Цуркан (ПСРМ).

Утро на Sputnik’e
Фельдман: законы, которые ведут к сплочению общества, нужно привествовать

Проект закона о поправках, предусматривающих наказание за пропаганду фашизма, нацизма, расизма, ксенофобии и отрицание Холокоста был внесен в парламент Молдовы. Законопроект должен внести дополнения и изменения к действовавшему закону от 18 апреля 2002 года. Глава Совета по недискриминации Ян Фельдман отметил, что подобные законы действуют в большинстве европейских стран. Как неоднократно констатировали различные эксперты, речи ненависти представляют большую проблему для Молдовы.

"Речи ненависти — это продвижение расовых, этнических стереотипов, призывы к лишению каких-либо прав людей по таким критериям, как язык, национальность, раса, возраст, пол, политическая принадлежность, ограниченные физические возможности", - разъяснил Фельдман.

Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
18
Как подчеркнул эксперт, отрицание Холокоста и призывы к экстремизму являются частью более широкой проблемы, но законодательство на этот счет в Молдове отсутствует. В то же время, бороться с проявлениями тех явлений, которые разобщают наше общество, стране крайне необходимо.

"Любой законопроект, который ведет к большему сплочению молдавского общества, это шаг в позитивном направлении", - заключил Фельдман.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как борьба против расизма в США вылилась в схватку с мародерами
Додон: необходимо противодействовать попыткам пересмотра истории


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Крутятся-вертятся: чемпионат воздушных шаров в Литве
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться