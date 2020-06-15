Фельдман: законы, которые ведут к сплочению общества, нужно привествовать

Утро на Sputnik’e Фельдман: законы, которые ведут к сплочению общества, нужно привествовать

Проект закона о поправках, предусматривающих наказание за пропаганду фашизма, нацизма, расизма, ксенофобии и отрицание Холокоста был внесен в парламент Молдовы. Законопроект должен внести дополнения и изменения к действовавшему закону от 18 апреля 2002 года. Глава Совета по недискриминации Ян Фельдман отметил, что подобные законы действуют в большинстве европейских стран. Как неоднократно констатировали различные эксперты, речи ненависти представляют большую проблему для Молдовы.

"Речи ненависти — это продвижение расовых, этнических стереотипов, призывы к лишению каких-либо прав людей по таким критериям, как язык, национальность, раса, возраст, пол, политическая принадлежность, ограниченные физические возможности", - разъяснил Фельдман.

Как подчеркнул эксперт, отрицание Холокоста и призывы к экстремизму являются частью более широкой проблемы, но законодательство на этот счет в Молдове отсутствует. В то же время, бороться с проявлениями тех явлений, которые разобщают наше общество, стране крайне необходимо.

"Любой законопроект, который ведет к большему сплочению молдавского общества, это шаг в позитивном направлении", - заключил Фельдман.

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