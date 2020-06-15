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Виктор Мокану.
© Sputnik / Rodion Proca

Мокану: почему в Молдове пока не готовы доверять частным пенсионным фондам

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200615/30582738/mokanu-pochemu-v-moldova-poka-ne-gotovy-doveryat-chastnym-pensionnym-fondam.html

Проект закона об альтернативных пенсионных накоплениях, одобренный недавно молдавским правительством, прокомментировал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану.

Утро на Sputnik’e
Мокану: почему в Молдове пока не готовы доверять частным пенсионным фондам

С момента обретения независимости молдавское общество пережило различные реформы: в области здравоохранения, социального страхования, появились иные возможности для того, чтобы обеспечить свое будущее или застраховаться на случай различных непредвиденных ситуаций. По мнению социолога Виктора Мокану, в условиях рыночной экономики различные виды страхования должны быть распространены как можно шире. Частные пенсионные фонды безусловно имеют право на жизнь, и в условиях лояльной конкуренции можно будет выявить, какой лучше. Но, с другой стороны, пока еще общество в Молдове не преодолело скептического отношения к разного рода частным "кассам", считает социолог.

"Такое отношение связано и с нашей историей, с тем, что мы жили долгое время в стране, где не приветствовалась частная собственность, и это до сих пор очень большой тормоз в развитии общества. Можно вспомнить, как возникали различные частные фонды, коммерческие банки, куда люди несли свои деньги и были обмануты", - заявил Мокану.

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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По словам социолога, особенно после истории с кражей миллиарда из банковской системы Молдовы люди полностью утратили доверие частным фондам, банкам и прочим структурам.

Экономист Вячеслав Ионицэ ранее приводил такие цифры: за последние годы около пяти миллиардов леев из фонда медстрахования ушли на другие цели.

И вот такие моменты, как состояние дел в сфере медицинского страхования, автоматически формируют у граждан негативное мнение и о таких инициативах, как частные пенсионные фонды.

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