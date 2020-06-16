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Victor Gaiciuc
© Sputnik / Osmatesco

Гайчук: мы признаем, что являемся наследниками великой Победы

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200616/30590407/gaiciuc-my-priznaem-chto-yavlyaemsya-naslednikami-velikoy-pobedy.html

Рота почетного караула элитного подразделения Нацармии Молдовы отправилась в Москву для подготовки и участия в параде Победы, который запланирован на 24 июня. Дивизионный генерал Виктор Гайчук в эфире студии Sputnik Молдова прокомментировал это событие.

Утро на Sputnik’e
Гайчук: мы признаем, что являемся наследниками великой Победы

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook, что молдавские военные перед отъездом для участия в параде Победы получили напутствие от дивизионного генерала, советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности республики Виктора Гайчука. По словам военного, сам факт отправки наших военных на парад означает то, что Молдова отдает дань уважения великой Победе, ведь в войне с фашистской Германией принимали участие и жители нашей страны — более 350 тысяч человек.

"Мы признаем, что тоже являемся наследниками этой великой Победы. Более того, я хочу сказать, что у 23 из военнослужащих, отправившихся на парад в Москву, деды участвовали в этой войне. Мы можем гордиться, что фашизм был побежден, что мир воцарился благодаря этой победе", - заявил Гайчук.

Молдавские военнослужащие отправляются в Москву для участия в параде Победы
© Photo : Facebook / Igor Dodon
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы
Как отметил генерал, парад пройдет 24 июня, в день, когда на параде в Москве были низвержены все знамена фашистской армии. Кроме того, Гайчук подчеркнул, что наши военнослужащие уже принимали участие в военных парадах в других странах, но этот парад будет особым.

"Это парад Победы, 75 лет победы над фашизмом. Все человечество признает, что мир в Европе был установлен благодаря победе над фашистской Германией", - заключил Гайчук.

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