Гайчук: мы признаем, что являемся наследниками великой Победы

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своей странице в Facebook, что молдавские военные перед отъездом для участия в параде Победы получили напутствие от дивизионного генерала, советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности республики Виктора Гайчука. По словам военного, сам факт отправки наших военных на парад означает то, что Молдова отдает дань уважения великой Победе, ведь в войне с фашистской Германией принимали участие и жители нашей страны — более 350 тысяч человек.
"Мы признаем, что тоже являемся наследниками этой великой Победы. Более того, я хочу сказать, что у 23 из военнослужащих, отправившихся на парад в Москву, деды участвовали в этой войне. Мы можем гордиться, что фашизм был побежден, что мир воцарился благодаря этой победе", - заявил Гайчук.
"Это парад Победы, 75 лет победы над фашизмом. Все человечество признает, что мир в Европе был установлен благодаря победе над фашистской Германией", - заключил Гайчук.
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