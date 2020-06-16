Токарчук: рынок — одно из мест, где риск заразиться COVID-19 очень высок

В том, что количество случаев инфицирования COVID-19 увеличилось, виноваты сами граждане, чья беспечность угрожает безопасности и их самих, и окружающих. Такую мысль высказала в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

Утро на Sputnik’e Токарчук: рынок — одно из мест, где риск заразиться COVID-19 очень высок

Открытие рынков приведет к увеличению случаев заражения коронавирусной инфекцией, и все потому, что на наших рынках невозможно обеспечить безопасность. Молдова в этом плане копирует зарубежный опыт, но упускает из виду, что в тех странах, где рынки открылись, сами рынки выглядят по-другому и иначе организованы, считает эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

"Слишком либеральное открытие мест массового скопления людей без установки жестких правил приведет к росту заболевания. Да, многие страны открыли рынки, но в этих странах рынки отличаются от наших. Их рынки организованы по более цивилизованному принципу", - подчеркнула эксперт.

По словам Токарчук, наши рынки похожи на один бесконечный прилавок, за которым теснятся продавцы, а перед ним — толпятся покупатели. Все при этом находятся очень близко друг к другу.

"Если бы соблюдалась социальная дистанция хотя бы в полтора метра между людьми, то это уменьшило бы риск передачи инфекции. А так, как сейчас мы себя ведем — складывается впечатление, что мы не выйдем из первой волны коронавируса, мы, находясь на пике первой волны, войдем сразу во вторую волну", - полагает специалист.

Токарчук также заявила, что поддерживает такую меру, как ношение масок в общественных местах, потому что если два человека носят маски, и один из них — носитель вируса, то риск для второго человека заразиться — меньше двух процентов.

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