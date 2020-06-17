08:34 17 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.25
  • RUB0.25
  • RON4.04
  • UAH0.64
Поиск
Анжела Колацки
© Sputnik / Osmatesco

Колацки: можно ли сплотить молдавское общество

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200617/30602607/colatchi-mozhno-li-splotit-moldavskoe-obschestvo.html

К сожалению, власть и обычные граждане в Молдове представляют собой два совершенно различных слоя общества, которые не слышат друг друга и не готовы друг друга понимать, заявила в эфире студии Sputnik Молдова политолог Анжела Колацки.

Утро на Sputnik’e
Колацки: можно ли сплотить молдавское общество

Коронавирус угрожает всем, и политики всех мастей постоянно твердят, что нам необходимо сплотиться перед лицом общей угрозы. Да и без пандемии мы часто слышим о том, что нужно быть едиными, что не нужно разделять общество. Что именно имеется в виду и почему мы не можем сплотиться, рассказала политолог Анжелы Колацки.

"Сплотиться всем во имя решения какой-то серьезной, острой проблемы нужно. Если мы хотим решить проблему, можно спорить о методах. А у нас, к сожалению, еще нет культуры нормального, спокойного отношения к тому, что у кого-то может быть собственное видение выхода из сложных ситуаций", - отметила Колацки.

Центр COVID-19 в Кишиневе.
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Омбудсмен призвал граждан и власти объединить усилия для борьбы с кризисом
Как подчеркнула политолог, по этой причине власть считает свое видение решения какой-либо проблемы единственно правильным. Предложения же, идущие вразрез с их точкой зрения, чаще всего отвергаются. Поэтому получается крайне странное положение: руководители находятся в какой-то своей реальности, а простые люди — в своей. Они параллельно сосуществуют, но говорят они на разных языках.

"Те, что во власти, не все проблемы воспринимают всерьез, они находятся в какой-то своей плоскости, оторванной от реальной жизни, а простые люди существуют в параллельной плоскости", - сообщила Колацки.

Эти две группы граждан, считает политолог, противопоставлены друг другу. Те, что во власти, порой не воспринимают серьезные проблемы всего общества, будучи зачастую оторванными от него. А простые люди, к сожалению, привыкли к тому, что власть может в чем-то слукавить, поэтому не прислушиваются к ней. И необходимо каждой из сторон сделать определенное усилие, чтобы научиться прислушиваться друг к другу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кику о пандемии: началась вторая волна, возможны новые антирекорды
Фельдман: законы, которые ведут к сплочению общества, нужно приветствовать
Мокану: молдавское общество только учится быть сплоченным


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля.
Москва 2259: футуристический взгляд из 1914 года
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой.
Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52H над Балтикой
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться