Колацки: можно ли сплотить молдавское общество

К сожалению, власть и обычные граждане в Молдове представляют собой два совершенно различных слоя общества, которые не слышат друг друга и не готовы друг друга понимать, заявила в эфире студии Sputnik Молдова политолог Анжела Колацки.

Утро на Sputnik’e Колацки: можно ли сплотить молдавское общество

Коронавирус угрожает всем, и политики всех мастей постоянно твердят, что нам необходимо сплотиться перед лицом общей угрозы. Да и без пандемии мы часто слышим о том, что нужно быть едиными, что не нужно разделять общество. Что именно имеется в виду и почему мы не можем сплотиться, рассказала политолог Анжелы Колацки.

"Сплотиться всем во имя решения какой-то серьезной, острой проблемы нужно. Если мы хотим решить проблему, можно спорить о методах. А у нас, к сожалению, еще нет культуры нормального, спокойного отношения к тому, что у кого-то может быть собственное видение выхода из сложных ситуаций", - отметила Колацки.

Как подчеркнула политолог, по этой причине власть считает свое видение решения какой-либо проблемы единственно правильным. Предложения же, идущие вразрез с их точкой зрения, чаще всего отвергаются. Поэтому получается крайне странное положение: руководители находятся в какой-то своей реальности, а простые люди — в своей. Они параллельно сосуществуют, но говорят они на разных языках.

"Те, что во власти, не все проблемы воспринимают всерьез, они находятся в какой-то своей плоскости, оторванной от реальной жизни, а простые люди существуют в параллельной плоскости", - сообщила Колацки.

Эти две группы граждан, считает политолог, противопоставлены друг другу. Те, что во власти, порой не воспринимают серьезные проблемы всего общества, будучи зачастую оторванными от него. А простые люди, к сожалению, привыкли к тому, что власть может в чем-то слукавить, поэтому не прислушиваются к ней. И необходимо каждой из сторон сделать определенное усилие, чтобы научиться прислушиваться друг к другу.

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