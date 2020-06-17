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Борис Шаповалов
© Sputnik / Miroslav Rotari

Шаповалов: важная задача для властей - позаботиться о консолидации общества

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200617/30602772/sapovalov-vazhnaya-zadacha-dlya-vlastey---pozabotitsya-o-konsolidatsii-obschestva.html

Политолог Борис Шаповалов рассказал в эфире студии Sputnik Молдова о том, почему страна утратила такую важную традицию, как сплоченность общества.

Утро на Sputnik’e
Шаповалов: важная задача для властей - позаботиться о консолидации общества

В Молдове население разобщено, а все дело в том, что в обществе нет единого образа будущего. Мешает нам сплотиться ряд факторов, и это не только существенный социальный разрыв между богатыми и бедными. Как полагает политолог Борис Шаповалов, в советский период большему единству в обществе способствовала сама система организации труда - заводы-гиганты и, соответственно, большие трудовые коллективы. Но это осталось в прошлом и мы живем в иной реальности.

"У нас нет больших трудовых коллективов. Это тоже влияет на наше сплочение. В политике главенствует многопартийная система – и это также является причиной отсутствия единства в обществе. К сожалению, мы не можем говорить о чувстве коллективной поддержки, которая была раньше", - рассказал Шаповалов.
Игорь Додон.
© Sputnik / Osmatesco
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Он отметил, что сейчас важная задача для властей - позаботиться о консолидации общества, устоять перед вызовами времени, один из которых - нынешняя пандемия. И мы слышим такие призывы на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, чтобы жители страны понимали и чувствовали ответственность за свои поступки и действия, осознавали, что от каждого из нас что-то зависит, резюмировал Шаповалов.

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