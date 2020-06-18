Чуря: кто и для кого в парламенте расставил "олигархический капкан"

Заинтересованность в отставке правительства Кику есть у многих политических сил в парламенте — это платформа DA, PRO-Moldova и партия "Шор", и эти политформирования хотят изменить нынешнее состояние дел, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

Утро на Sputnik’e Чуря: кто и для кого в парламенте расставил "олигархический капкан"

В среду, 17 июня, стало известно, что Демпартию покинул еще один депутат - Ефросиния Грецу объявила о своем выходе, чтобы присоединиться к парламентской группе Pro Moldova. Глава правительства Молдовы Ион Кику в эксклюзивном интервью Sputnik сказал, что такой момент, как выход кого-либо из депутатов из состава Демпартии, был прогнозируемым. По мнению политолога Корнелиу Чури, то, чего добивается оппозиция — это изменение нынешнего положения дел, правда, каждая из частей оппозиции преследует собственную выгоду и видит эти изменения по-своему.

"У каждого есть свои собственные мотивы, и они разные. Но основное — то, что эти формирования могут проголосовать вместе. Но пока что их мечта об отставке правительства Кику разбивается о настойчивость платформы PAS и Майи Санду, которая готова проголосовать только на совершенно конкретных условиях", - подчеркнул Чуря.

Поэтому, считает политолог, несмотря на наличие желания у многих в парламенте отправить в отставку правительство Кику, реальных возможностей для этого нет. Вообще же каждое из политформирований заявляет о том, что готово рискнуть и создать новое правительство взамен правительства Кику, но только при условии, что все правительство будет принадлежать им. Также для группы Канду сбросить нынешнее правительство было бы желательно, если бы в голосовании вместе в ними приняли участие и Майя Санду, и DA.

"Таким образом, они пытаются завлекать части блока ACUM в свой олигархический капкан, который затем захлопнется. Естественно, все части оппозиции были бы готовы голосовать за отставку, но на условиях, неприемлемых для остальных партнеров, поэтому все пока что пробуксовывает", - заключил Чуря.

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