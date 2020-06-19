Кротенко: уничтожит ли пандемия туристическую отрасль

Общий вклад туризма в мировой ВВП составляет 10 процентов, а каждое десятое рабочее место в мире так или иначе связано с туристической отраслью. В отдельных странах, туристическая отрасль составляет от 20 до 70 процентов ВВП. И уже ясно, что такие страны ждут колоссальные проблемы в нынешнем году, заявил экономист Юрий Кротенко.
"Пандемия была объявлена 11 марта. Сейчас уже июнь, и с момента объявления пандемии в течение примерно полугода отрасль будет нести только потери. Речь идет не о замедлении темпов экономического роста отрасли — роста не будет в принципе, будет только падение, другое дело, у кого и насколько", - сказал Кротенко.
"Этот сегмент немного потеряет, тем более, там есть возможность обеспечить соблюдение социальной дистанции, размещая туристов в отдельных номерах. А вот массовый туризм для отдельных стран переживет нечто близкое к катастрофе", - отметил Кротенко.
По мнению экономиста, чтобы отрасль не рухнула полностью, завозить людей надо начинать не позже середины июля, тем более, что многие европейские страны уже предоставляют такую возможность.
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