Кротенко: уничтожит ли пандемия туристическую отрасль

Доктор экономических наук, профессор Юрий Кротенко в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, какие потери понесет в этом году туристическая отрасль во всем мире.

Утро на Sputnik’e Кротенко: уничтожит ли пандемия туристическую отрасль

Общий вклад туризма в мировой ВВП составляет 10 процентов, а каждое десятое рабочее место в мире так или иначе связано с туристической отраслью. В отдельных странах, туристическая отрасль составляет от 20 до 70 процентов ВВП. И уже ясно, что такие страны ждут колоссальные проблемы в нынешнем году, заявил экономист Юрий Кротенко.

"Пандемия была объявлена 11 марта. Сейчас уже июнь, и с момента объявления пандемии в течение примерно полугода отрасль будет нести только потери. Речь идет не о замедлении темпов экономического роста отрасли — роста не будет в принципе, будет только падение, другое дело, у кого и насколько", - сказал Кротенко.

По словам эксперта, те страны, доходы от туризма в которых составляли порядка 50-60 процентов доли своего ВВП, потеряют 25-30 процентов доходов в целом по сравнению с предыдущим годом. В этом году туристов будет мало, многие любители путешествий предпочтут остаться дома. Причем, как считает Кротенко, наибольшие потери понесет сегмент массового туризма, а элитный отдых пострадает не столь сильно.

"Этот сегмент немного потеряет, тем более, там есть возможность обеспечить соблюдение социальной дистанции, размещая туристов в отдельных номерах. А вот массовый туризм для отдельных стран переживет нечто близкое к катастрофе", - отметил Кротенко.

По мнению экономиста, чтобы отрасль не рухнула полностью, завозить людей надо начинать не позже середины июля, тем более, что многие европейские страны уже предоставляют такую возможность.

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