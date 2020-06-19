Шаповалов: в Молдове идет борьба воров-олигархов и здоровых сил общества

Практически все изменения в молдавской политике, произошедшие в последнее время, связаны не с битвой идей, победами и поражениями политических лидеров, а совсем с другим – с политическим туризмом. У этого процесса есть, кстати, и научное название – трассеизм. И, с одной стороны, никто не вправе в нашем государстве запретить любому человеку менять свои убеждения, с другой — все эти перебежки из одной фракции в другую дестабилизируют еще сильнее и без того непростую обстановку. Для таких кардинальных перемен, какие наблюдаем мы в молдавском парламенте, сейчас совсем не время, считает политолог Борис Шаповалов.
"Страна находится в очень сложной экономической ситуации, в санитарно-эпидемиологической ситуации. Но идет жесткая политическая борьба воров-олигархов, которые управляли страной десять лет и хотят управлять ею дальше, и здоровых сил общества. Нормальный человек видит, что происходит", - заявил Шаповалов.
"Правительство Кику показало, что они нормальные политики, управленцы, государственники, что-то пытаются делать. И сегодня заблокировать их работу — это просто беда для людей и для страны", - заключил Шаповалов.
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