Шаповалов: в Молдове идет борьба воров-олигархов и здоровых сил общества

Политолог, историк Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает о том, что стоит за политической миграцией молдавских депутатов из одного политформирования в другое.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: в Молдове идет борьба воров-олигархов и здоровых сил общества

Практически все изменения в молдавской политике, произошедшие в последнее время, связаны не с битвой идей, победами и поражениями политических лидеров, а совсем с другим – с политическим туризмом. У этого процесса есть, кстати, и научное название – трассеизм. И, с одной стороны, никто не вправе в нашем государстве запретить любому человеку менять свои убеждения, с другой — все эти перебежки из одной фракции в другую дестабилизируют еще сильнее и без того непростую обстановку. Для таких кардинальных перемен, какие наблюдаем мы в молдавском парламенте, сейчас совсем не время, считает политолог Борис Шаповалов.

"Страна находится в очень сложной экономической ситуации, в санитарно-эпидемиологической ситуации. Но идет жесткая политическая борьба воров-олигархов, которые управляли страной десять лет и хотят управлять ею дальше, и здоровых сил общества. Нормальный человек видит, что происходит", - заявил Шаповалов.

Как считает политолог, ситуацию с политическими мигрантами необходимо как-то решить законным образом. Перебежчики явно не будут менять законодательство — не затем они стали политическими туристами. Принять закон, запрещающий трассеизм, можно, только если в стране нормальная устойчивая власть. По мнению Шаповалова, ситуацию могли бы спасти досрочные парламентские выборы, тогда бы перебежчики в парламент не попали. Но все зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация.

"Правительство Кику показало, что они нормальные политики, управленцы, государственники, что-то пытаются делать. И сегодня заблокировать их работу — это просто беда для людей и для страны", - заключил Шаповалов.

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