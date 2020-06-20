Что стало причиной увеличения количества больных COVID-19

КИШИНЕВ, 20 июн - Sputnik. Слишком раннее снятие карантинных мер и отсутствие понятных всем и соблюдаемых всеми четких правил поведения после отмены ограничений стали причиной нового всплеска заболеваемости COVID-19.

Эта проблема характерна не только для Молдовы, на нее обратил внимание глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, который заявил, что правительства многих стран были вынуждены возобновить экономическую деятельность, а люди больше не в силах выдерживать изоляцию, поэтому многие государства отменили или ослабили карантинные ограничения. Это, по его словам, привело к взрывному росту числа заболевших во всем мире.

Ранее эксперты прогнозировали, что пандемия должна завершиться к июлю, однако, как показало развитие событий, все оказалось несколько сложнее.

Что же касается Молдовы, то, как полагает эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук, наша страна, выйдя из карантина, получила новую вспышку, потому что распространение вируса на тот момент еще не было до конца остановлено. То есть, мы вышли в момент очень активной передачи вируса и тем самым способствовали увеличению количества больных.

Отчасти в этом есть и вина самих граждан, которые не очень стремились в большинстве своем соблюдать меры предосторожности, такие, как социальная дистанция, маски в общественных местах, избегание мест массового скопления людей. Как результат — рост количества новых случаев, фиксируемый в последнюю неделю.

Также одним из факторов, способствовавших быстрому распространению COVID-19, стало открытие рынков, полагает специалист. Дело в том, что на наших базарах и базарчиках невозможно обеспечить безопасность как продавцов, так и покупателей. В тех странах, где рынки также разрешено было открыть, совсем другие возможности для соблюдения социальной дистанции и для проведения противоэпидемических мер, подчеркнула эксперт.

Тем не менее, Токарчук не разделяет мнение ряда экспертов, уверяющих, что пандемия закончится только тогда, когда все или подавляющее большинство населения переболеют. Мировой опыт свидетельствует о том, что все же вирус можно сдерживать и возможно остановить.

"Мое мнение таково, что если вирус остановится, то, конечно, мы не все переболеем. И пример тех стран, которые пришли к нулевому уровню новых случаев заболевания, говорит о том, что вирус поддается контролю. Поэтому его возможно остановить, можно сделать так, чтобы не все переболели, пока не будет найдено какое-то другое решение для борьбы с этим вирусом", - отметила Токарчук.

По словам эксперта, на сегодняшний день существуют две концепции относительно того, насколько вирус снижает свою агрессивность. Часть ученых считают, что по мере передачи и распространения по миру вирус теоретически должен становиться слабее, однако звучат и мнения, что происходит наоборот.

Токарчук рассказала, что появляются исследования, свидетельствующие о том, что возникают новые, более агрессивные мутации вируса. Сложно сейчас делать окончательные заключения, поскольку пока еще мало данных об этом патогене, заключила эксперт.

Токарчук также напомнила, что считает необходимой такую меру, как ношение масок в общественных местах, потому что если два человека носят маски, и один из них — носитель вируса, то риск для второго человека заразиться — меньше двух процентов.

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