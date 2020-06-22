Петрович: на могилы погибших героев обязательно лягут цветы

Утро на Sputnik’e Петрович: на могилы погибших героев обязательно лягут цветы

День 22 июня памятный и скорбный для всех, кто жил в СССР, и для их потомков, кому рассказывали о прошлом. В этот день Германия атаковала границы Советского Союза, началась трагедия, страшней которой не было и дай Бог, чтобы не случалось впредь. О 22 июня, о том, что планируется осуществить к этой дате, сообщил председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович. По словам эксперта, к сожалению, в этом году обстоятельства складываются таким образом, что большая часть мероприятий оказалась под вопросом, поэтому их предпочли перенести. Тем не менее, многое все равно состоится.

"Наше традиционное мероприятие "Свеча памяти", которое мы проводим каждый год, прошло в несколько ином формате. Раньше мы привозили экскурсии на места, связанные с историей 1941 года, где держали оборону наши пограничники, сражались воины Южного фронта. В этом году мы побываем в этих местах, возложим цветы к могилам погибших", - отметил Петрович.

"Но главным нашим ожиданием будет Парад, который будет проходить в Москве 24 июня. Очень хотим увидеть наших соотечественников, парадный расчет от Министерства обороны Молдовы. Это большое мероприятие, к которому мы очень готовились", - подчеркнул Петрович.

По словам собеседника, все мероприятия будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. А в годовщину парада Победы, 24 июня, в Кишиневе будет установлена гранитная плита в честь героя СССР Мелитона Кантарии. В 1981 году Кантария посетил нашу страну. В память об этом моменте в Центральном парке столицы остался дуб, высаженный героем. Рядом была размещена табличка с указанием, кто посадил это дерево, которая за долгие годы пришла в негодность. С разрешения примэрии Кишинева табличка будет заменена на гранитную плиту, где будет рассказано о герое, водрузившем знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.

Кроме того, в Кишиневе остались в живых четверо из участников того легендарного парада в 1945 году, и они обязательно получат поздравления в связи с этой датой от Национального Координационного Комитета "Победа".

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