Мокану: каждый третий дом в молдавских селах пустует

Председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану в эфире студии Sputnik Молдова рассказал о том, что Молдова сталкивается с процессом депопуляции без видимых признаков улучшения и к чему это приводит.

Утро на Sputnik’e Мокану: каждый третий дом в молдавских селах пустует

Массовый отъезд населения из Молдовы, вызванный низким уровнем жизни, в первую очередь отразился на сельской местности. Депопуляция, наблюдающаяся по всей стране, но особенно заметная в селах Молдовы, привела к тому, что теперь в среднем каждый третий дом в молдавском селе стоит пустым, утверждает социолог Виктор Мокану.

"Когда мы проводим исследования, сталкиваемся с тем, что каждый третий дом пустует. Мы посещаем дома для составления опросов, но часто видим, что в доме никто не живет, некого опрашивать. Видя такое, уже сомневаешься, будет ли возможность провести репрезентативные полевые исследования", - заявил Мокану.

По словам социолога, из-за того, что во многих селах слишком малое количество жителей для сбора статистических данных, то и данные исследований могут быть неточны. Из-за этого нередки ситуации, когда статистика говорит одно, а реальность в конкретном населенном пункте совсем иная. Такие факты, когда в селах остаются только пожилые люди, а население трудоспособного возраста уезжает, бросая пустые дома, которые никому больше не нужны и в которые никто больше не вернется, заставляют серьезно задуматься о будущем Молдовы, заключил социолог.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova