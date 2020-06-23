Ларюшина: чем обернулись для Молдовы тридцать лет суверенитета

Молдова отмечает тридцатилетие со дня принятия Декларации о суверенитете. Экономист Татьяна Ларюшина в эфире студии Sputnik Молдова рассуждает о том, почему за тридцать лет суверенитета Молдова так и не решила многие свои задачи.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: чем обернулись для Молдовы тридцать лет суверенитета

Суверенитет РМ признан во всем мире, и Молдова является членом ООН, из чего следуют не только ее права, но и обязанности как суверенной страны. И нашему государству необходимо ценить свой суверенитет, поскольку на самом деле это очень важная, но недооцененная многими вещь, подчеркнула экономист Татьяна Ларюшина.

"Из истории известны впечатляющие примеры, когда ради суверенитета народы годами и поколениями воевали, сражались, мечтали о суверенитете и прикладывали огромные усилия для его завоевания. Но Молдова получила свой суверенитет просто так. И именно поэтому нам еще предстоит осознать всю его ценность и научиться им пользоваться", - заявила Ларюшина. © Sputnik / Miroslav Rotari Историческое значение принятия Декларации о суверенитете Молдовы

Кроме того, считает эксперт, в Молдове все еще очень много провалов о обеспечении того, что касается содержательной части суверенитета. В определенных кругах до сих пор ведутся споры, в чем состоят наши национальные интересы, молдавское общество страдает от глубокого кризиса идентичности и от отсутствия национального консенсуса в том, что касается видения своего будущего. А ведь ради именно этих моментов нации объединяются и дорожат своим суверенитетом.

"По прошествии тридцати лет у нас очень мало достижений. Но мы все еще сохраняемся как суверенное государство, несмотря на огромное количество рисков и вызовов, которым подвергается Молдова", - заключила Ларюшина.

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