Журавский: молдавские спортсмены конкурентоспособны на международной арене

Был ли отечественный спорт парализован из-за пандемии коронавируса нового типа, ответ на этот вопрос дал глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.

Утро на Sputnik’e Журавский: молдавские спортсмены конкурентоспособны на международной арене

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, из-за которой произошла пандемия заболевания COVID-19, негативно отразилась и на развитии молдавского спорта – были отменены или перенесены ключевые состязания: чемпионаты, игры.

Также в период вынужденной изоляции сократились и тренировки, что не могло не сказаться на продуктивности атлетов.

Тем не менее, молдавские спортсмены хорошо подготовлены. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.

"Наши спортсмены вполне конкурентоспособны на международной арене. Особенно выделяются борцы, пловцы, тяжелоатлеты, представители стрелкового спорта", – подчеркнул глава НОК.

По его словам, скоро возобновится подготовка к олимпийским играм, которые пройдут уже в следующем году, проводится огромная работа по решению проблем, с которыми сталкивается отечественный спорт.

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