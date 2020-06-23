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Nicolae Juravschi
© Sputnik / Alexandr Osmatesco

Журавский: молдавские спортсмены конкурентоспособны на международной арене

Утро на Sputnik’e
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200623/30670304/juravschi-moldavskie-sportsmeny-konkurentosposobny-na-mezhdunarodnoy-arene.html

Был ли отечественный спорт парализован из-за пандемии коронавируса нового типа, ответ на этот вопрос дал глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.

Утро на Sputnik’e
Журавский: молдавские спортсмены конкурентоспособны на международной арене

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, из-за которой произошла пандемия заболевания COVID-19, негативно отразилась и на развитии молдавского спорта – были отменены или перенесены ключевые состязания: чемпионаты, игры. 

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Также в период вынужденной изоляции сократились и тренировки, что не могло не сказаться на продуктивности атлетов.

Тем не менее, молдавские спортсмены хорошо подготовлены. Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.

"Наши спортсмены вполне конкурентоспособны на международной арене. Особенно выделяются борцы, пловцы, тяжелоатлеты, представители стрелкового спорта", – подчеркнул глава НОК.

По его словам, скоро возобновится подготовка к олимпийским играм, которые пройдут уже в следующем году, проводится огромная работа по решению проблем, с которыми сталкивается отечественный спорт.

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