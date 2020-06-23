Мидриган: Декларация о суверенитете заложила основу нашего государства

Тридцать лет назад депутатами Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики был принят один из важнейших документов в истории нашего государства — Декларация о суверенитете Республики Молдова. В то время на территории Советского Союза происходили процессы, которые затем назовут "парадом суверенитетов". Союзные и автономные республики одна за другой принимали свои собственные Декларации о суверенитете.
Доцент кафедры права университета имени Константина Стере, адвокат Павел Мидриган подчеркнул важность этого документа для новейшей истории Молдовы.
"Именно в Декларации о суверенитете сказано, что она послужит основанием для новой Конституции. Поэтому с момента принятия этого документа мы стали суверенными. Это наиважнейший документ, во многих бывших союзных республиках других деклараций и не было принято", - отметил Мидриган.
“Декларация о независимости от 27 августа 1991 года — документ скорее символический, можно было обойтись и без него, по большому счету, а вот Декларация о суверенитете очень важна, она заложила основу нашего государства", - заключил Мидриган.
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