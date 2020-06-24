Шаповалов: что значит для Молдовы участие в параде в Москве

В среду, 24 июня, на Красной площади в Москве пройдет военный парад. Дата его выбрана в память об историческом Параде Победы 1945 года. Почему это событие значимо и для Молдовы, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог, историк Борис Шаповалов.

Утро на Sputnik’e Шаповалов: что значит для Молдовы участие в параде в Москве

На военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет присутствовать президент Игорь Додон, который прибыл в Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. В параде участвуют и 75 военнослужащих роты почетного караула Национальной армии Молдовы.

Как отметил политолог, историк Борис Шаповалов, Великая Отечественная война затронула и Молдову.

"К сожалению, та война коснулась практически каждой молдавской семьи. За годы войны погибло более 650 тысяч наших граждан, из них 570 тысяч — это мирное население. Так что любое событие, связанное с Великой Отечественной войной, имеет прямое отношение к нам", - заявил Шаповалов.

Он напомнил, что это была война, направленная на истребление нацистами целых народов — евреев, ромов, славян. Около 400 тысяч человек из нашей страны воевало, боевыми орденами и медалями были награждены 250 тысяч человек. У нас девятнадцать Героев Советского Союза, семь полных кавалеров Ордена Славы. И Победа, в честь которой состоится парад в Москве, это победа и молдавского народа тоже. Мы, как потомки участников той страшной войны, должны хранить память об этих событиях, подчеркнул историк.

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